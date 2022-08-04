04 Ağustos 2022, Perşembe
Pitbull saldırısından kurtulan Asiye Ateş'in annesinden iğrenç şiddet! Tasma takıp küfür etmiş
Gaziantep'te babasının görev yaptığı sitenin bahçesinde pitbull cinsi köpeklerin saldırısıyla ağır yaralanarak ülke gündemine gelen Asiye Ateş'in olaydan önce evinde çekildiği görüntülerinde uğradığı muamele sosyal medyada büyük tepki çekti. Asiye görüntülerde annesi tarafından farklı zamanlarda tasmalanarak, elleri kolları bağlanarak ve küfüre maruz bırakılarak psikolojik şiddet gördüğü ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 04.08.2022 08:08 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 08:08
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