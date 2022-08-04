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Haberler Galeri Pitbull saldırısından kurtulan Asiye Ateş'in annesinden iğrenç şiddet! Tasma takıp küfür etmiş

Pitbull saldırısından kurtulan Asiye Ateş'in annesinden iğrenç şiddet! Tasma takıp küfür etmiş

Gaziantep'te babasının görev yaptığı sitenin bahçesinde pitbull cinsi köpeklerin saldırısıyla ağır yaralanarak ülke gündemine gelen Asiye Ateş'in olaydan önce evinde çekildiği görüntülerinde uğradığı muamele sosyal medyada büyük tepki çekti. Asiye görüntülerde annesi tarafından farklı zamanlarda tasmalanarak, elleri kolları bağlanarak ve küfüre maruz bırakılarak psikolojik şiddet gördüğü ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 04.08.2022 08:08 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 08:08
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Pitbull saldırısından kurtulan Asiye Ateş’in annesinden iğrenç şiddet! Tasma takıp küfür etmiş

Gaziantep'te babasının çalıştığı sitenin bahçesinde pitbull cinsi köpeklerin saldırısıyla ağır yaralanarak ülke gündemine gelen Asiye Ateş isimli küçük çocuğun olaydan önce evinde çekildiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

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Pitbull saldırısından kurtulan Asiye Ateş’in annesinden iğrenç şiddet! Tasma takıp küfür etmiş

TASMA TAKMIŞ, ELLERİNİ BAĞLAMIŞ, KÜFÜR ETMİŞ

Sosyal medyada paylaşılan bir video görüntüsünde annenin boynuna tasma taktığı küçük çocuğa köpek eğitimi taklidi yaptırması dikkat çekiyor.

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Pitbull saldırısından kurtulan Asiye Ateş’in annesinden iğrenç şiddet! Tasma takıp küfür etmiş

Başka bir görüntüde çocuğu sert bir şekilde uyaran kadının, "Sana bundan sonra telefon yasak, park yasak, dışarı çıkmak yasak, çocuk yüzü görmek yasak. Bundan sonra seni bu odaya kilitleyeceğim, önüne de buradan it gibi yiyeceğini koyacağım. Orada oturup yiyeceksin. Oyuncak yasak, dışarı yasak, çocuk yasak" dediği, küçük çocuğun da zorlukla "tamam" dediği duyuluyor.

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Pitbull saldırısından kurtulan Asiye Ateş’in annesinden iğrenç şiddet! Tasma takıp küfür etmiş

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki gösteren vatandaşların çocuğun aileden alınması gerektiğini belirterek yetkilileri göreve çağırdı.

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Pitbull saldırısından kurtulan Asiye Ateş’in annesinden iğrenç şiddet! Tasma takıp küfür etmiş

İŞTE O YORUMLAR:

Sinemmiko: Şimdi gerçekten çocuk seviyorlar mı insana mı değer veriyorlar yoksa katliam çağrısı mı yapıyorlar belli olur. Gün yüzüne çıkarttığınız için çok teşekkür ederim. Bu istismardır. Çocuğa bir kez daha çok üzüldüm.