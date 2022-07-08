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Arefe Günü 1000 İhlas ne zaman okunur, faziletleri nelerdir? İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı
Arefe Günü 1000 İhlas Suresi ne zaman okunur? Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz'da idrak edilecek. Bayrama ulaşmanın sevinci ve mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, bayram arefesini ibadetlerle geçirmek istiyor. Bu kapsamda en çok araştırılanlar arasında arefe günü 1000 İhlas suresi okumanın faziletleri yer aldı. Peki, Arefe Günü 1000 İhlas ne zaman okunur, faziletleri nelerdir? İşte İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı...