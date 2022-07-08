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Haberler Galeri Arefe Günü 1000 İhlas ne zaman okunur, faziletleri nelerdir? İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

Arefe Günü 1000 İhlas ne zaman okunur, faziletleri nelerdir? İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

Arefe Günü 1000 İhlas Suresi ne zaman okunur? Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz'da idrak edilecek. Bayrama ulaşmanın sevinci ve mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, bayram arefesini ibadetlerle geçirmek istiyor. Bu kapsamda en çok araştırılanlar arasında arefe günü 1000 İhlas suresi okumanın faziletleri yer aldı. Peki, Arefe Günü 1000 İhlas ne zaman okunur, faziletleri nelerdir? İşte İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2022 12:33 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022 12:33
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Arefe Günü 1000 İhlas ne zaman okunur, faziletleri nelerdir? İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

Arefe Günü 1000 İhlas ne zaman okunur? İslam alemi için büyük öneme sahip Kurban Bayramı geldi çattı. Bayram arefesini ibadetler içerisinde geçirmeye hazırlanan vatandaşlar, arefe günü 100 İhlas Suresi okumanın faziletlerini araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Arefe Günü 1000 İhlas ne zaman okunur, faziletleri nelerdir? İhlas Suresi Arapça nasıl okunur? İhlas Suresi Türkçe anlamı nedir? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arefe Günü 1000 İhlas ne zaman okunur, faziletleri nelerdir? İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ

Sevgili peygamberimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor.

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Arefe Günü 1000 İhlas ne zaman okunur, faziletleri nelerdir? İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

Yine başka bir hadis-i şerifte, arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc),ona ne isterse verir." deniyor.

İihlas Suresi'nin fazileti: İhlas Suresi'nin faziletiyle ilgili ise bir hadis-i şerifte "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir.(Ebu-ş şeyh)" deniyor.

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Arefe Günü 1000 İhlas ne zaman okunur, faziletleri nelerdir? İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

İHLAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

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Arefe Günü 1000 İhlas ne zaman okunur, faziletleri nelerdir? İhlas Suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

İHLAS SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki; O Allah bir tektir.
2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı
4- O 'na bir denk de olmadı.