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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Şekerpare'nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu son haliyle şaşırttı

Yeşilçam'ın en efsane filmlerinden olan Şekerpare'nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı. 1963 yılında dünyaya gelen Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Şekerpare oyuncusu Yaprak Özdemiroğlu, 13 yaş küçük sevgilisiyle gündeme gelmişti. Magazin dünyasını sallayan Yaprak Özdemiroğlu, Şekerpare filmindeki görüntülerinden uzak yeni haliyle gündeme geldi. İşte Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali.

Giriş Tarihi: 24.03.2020 19:28 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 19:32
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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Şekerpare'nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu son haliyle şaşırttı

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Şekerpare'de başrol olarak yer alan yer alan Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali sosyal medyayı salladı.

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Şekerpare'nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu son haliyle şaşırttı

İşte başta Yaprak Özdemiroğlu olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri.

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Şekerpare'nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu son haliyle şaşırttı

Engin Akyürek

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Şekerpare'nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu son haliyle şaşırttı

Engin Akyürek

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Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Şekerpare'nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu son haliyle şaşırttı

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Filiz Akın geçirdiği hastalıkların ardından son haliyle şaşkına çevirdi. 1943 yılında Ankara'da dünyaya gelen ve asıl adı Suna Akın olan usta oyuncu, tedavilerin ardından kendine gelebilirdi. Filiz Akın unutulmaz filmlerindeki güzelliğiyle hafızalarda yer etmişken, son hali dikkat çekti.