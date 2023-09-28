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Haberler Galeri Beklenen yağmur başladı: İstanbullular yolda kaldı! Sokaklar göle döndü araçlar yolda kaldı | İstanbul trafik yoğunluğu şu an nasıl?

Beklenen yağmur başladı: İstanbullular yolda kaldı! Sokaklar göle döndü araçlar yolda kaldı | İstanbul trafik yoğunluğu şu an nasıl?

İstanbul'da aniden bastıran yağmur Megakentlilere zor anlar yaşattı. Ana yollarda trafik yoğunlu yüzde 72'lere çıkarken, bazı araçlar yollarda kaldı. AFAD tarafından vatandaşlara sel ve su baskınlarına karşı uyarı mesajı gitti. İstanbul Valisi Davut Gül de su baskını olacak yerlerin acil boşaltılmasını istedi. Kuvvetli yağış nedeniyle Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nın bazı istasyonlarında sefer iptali yapılırken, Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatları işletmeye kapatıldı.

Giriş Tarihi: 28.09.2023 16:37 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023 17:06
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Beklenen yağmur başladı: İstanbullular yolda kaldı! Sokaklar göle döndü araçlar yolda kaldı | İstanbul trafik yoğunluğu şu an nasıl?

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde aralıklarla devam eden yağış, bazı bölgelerde etkisini artırdı. Başakşehir'de yollar göle dönerken bazı araçların sulara gömüldüğü anlar kaydedildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beklenen yağmur başladı: İstanbullular yolda kaldı! Sokaklar göle döndü araçlar yolda kaldı | İstanbul trafik yoğunluğu şu an nasıl?

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Meteorolojinin dün Marmara Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, sabah saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde aralıklı olarak yağış başladı.

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Beklenen yağmur başladı: İstanbullular yolda kaldı! Sokaklar göle döndü araçlar yolda kaldı | İstanbul trafik yoğunluğu şu an nasıl?

Avrupa Yakası'nın Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif şekilde görülen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.

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Beklenen yağmur başladı: İstanbullular yolda kaldı! Sokaklar göle döndü araçlar yolda kaldı | İstanbul trafik yoğunluğu şu an nasıl?

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Bazı bölgelerde aralıklarla süren yağış, öğleden sonra özellikle kentin Silivri, Büyükçekmece, Çatalca gibi batı kesimlerinde yerini sağanağa bıraktı.

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Beklenen yağmur başladı: İstanbullular yolda kaldı! Sokaklar göle döndü araçlar yolda kaldı | İstanbul trafik yoğunluğu şu an nasıl?

Büyükçekmece'de etkisini artıran sağanak nedeniyle caddeler suyla kaplandı. Sürücüler, Muratçeşme Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.