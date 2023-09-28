Beklenen yağmur başladı: İstanbullular yolda kaldı! Sokaklar göle döndü araçlar yolda kaldı | İstanbul trafik yoğunluğu şu an nasıl?

İstanbul'da aniden bastıran yağmur Megakentlilere zor anlar yaşattı. Ana yollarda trafik yoğunlu yüzde 72'lere çıkarken, bazı araçlar yollarda kaldı. AFAD tarafından vatandaşlara sel ve su baskınlarına karşı uyarı mesajı gitti. İstanbul Valisi Davut Gül de su baskını olacak yerlerin acil boşaltılmasını istedi. Kuvvetli yağış nedeniyle Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nın bazı istasyonlarında sefer iptali yapılırken, Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatları işletmeye kapatıldı.

Giriş Tarihi: 28.09.2023 16:37 Güncelleme Tarihi: 28.09.2023 17:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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