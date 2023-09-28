28 Eylül 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sosyeteyi karıştıran miras! Dedeman ailesinde savaş çıktı: Yeni patron Rıfat Dedeman'a sahtecilik ve dolandırıcılık suçlaması

Sosyeteyi karıştıran miras! Dedeman ailesinde savaş çıktı: Yeni patron Rıfat Dedeman'a sahtecilik ve dolandırıcılık suçlaması

Ünlü iş insanı Murat Dedeman'ın 2019 yılındaki vefatının ardından kalan milyarlık miras nedeniyle eşi Sevda Dedeman ve kızı Sofia ile önceki eviliğinden olan çocukları Rıfat Dedeman ve Banu Dedeman arasında adeta savaş çıkmış ve Sevda Dedeman hisseleri devretmeleri için baskı gördüklerini açıklamıştı. Yaşanan bu olayların ardından Dedeman ailesi bir daha karıştı. Sahtecilik ve dolandırıcılık iddiaları aileyi sarstı.

Giriş Tarihi: 28.09.2023 11:04
  • 1
  • 10
Sosyeteyi karıştıran miras! Dedeman ailesinde savaş çıktı: Yeni patron Rıfat Dedeman’a sahtecilik ve dolandırıcılık suçlaması

'BASKI GÖRÜYORUZ' DEMİŞLERDİ
Ünlü işadamı Murat Dedeman, 2019 yılında vefat etti. İşadamının ölümünün ardından kalan milyarlık miras yüzünden eşi Sevda Dedeman ve kızı Sofia ile önceki evliliğinden olan çocukları Rıfat ve Banu Dedeman arasında kavga çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Sosyeteyi karıştıran miras! Dedeman ailesinde savaş çıktı: Yeni patron Rıfat Dedeman’a sahtecilik ve dolandırıcılık suçlaması

Şirketin başına Rıfat Dedeman'ın geçmesiyle birlikte son eş Sevda Dedeman ve Sofia, mahkemeye başvurarak hisseleri devretmeleri konusunda baskı gördüklerini ileri sürmüştü.

  • 3
  • 10
Sosyeteyi karıştıran miras! Dedeman ailesinde savaş çıktı: Yeni patron Rıfat Dedeman’a sahtecilik ve dolandırıcılık suçlaması

PAY DEVİR DEFTERİNDE SAHTECİLİK
Sevda Dedeman ve Sofia Dedeman, geçtiğimiz günlerde bu kez savcılığa suç duyurusunda bulundular.

  • 4
  • 10
Sosyeteyi karıştıran miras! Dedeman ailesinde savaş çıktı: Yeni patron Rıfat Dedeman’a sahtecilik ve dolandırıcılık suçlaması

İkili, holdingin yeni patronu olan Rıfat Dedeman'ı şirkete ait pay defterinde sahte işlem gerçekleştirmekle suçladılar.

  • 5
  • 10
Sosyeteyi karıştıran miras! Dedeman ailesinde savaş çıktı: Yeni patron Rıfat Dedeman’a sahtecilik ve dolandırıcılık suçlaması

İkili, "Devire dayanak olması için sözde bir pay devir sözleşmesi yaratılmış, sahtecilik ve dolandırıcılık yapılmıştır. Bu resmi belgede sahtecilik suçudur. Rıfat Dedeman dolandırıcılık suçundan yargılanmalı" dedi.