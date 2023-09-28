Sosyeteyi karıştıran miras! Dedeman ailesinde savaş çıktı: Yeni patron Rıfat Dedeman'a sahtecilik ve dolandırıcılık suçlaması

Ünlü iş insanı Murat Dedeman'ın 2019 yılındaki vefatının ardından kalan milyarlık miras nedeniyle eşi Sevda Dedeman ve kızı Sofia ile önceki eviliğinden olan çocukları Rıfat Dedeman ve Banu Dedeman arasında adeta savaş çıkmış ve Sevda Dedeman hisseleri devretmeleri için baskı gördüklerini açıklamıştı. Yaşanan bu olayların ardından Dedeman ailesi bir daha karıştı. Sahtecilik ve dolandırıcılık iddiaları aileyi sarstı.