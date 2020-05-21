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Bayramın birinci günü ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Ramazan ne zaman bitiyor?

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden selamet olan Ramazan-ı şerifin son günlerine gelindi. Bu mübarek aya veda etmenin hüznü yaşanırken bir yandan da vefa ve kardeşlik duygularının dalga dalga yayıldığı bayrama kavuşmanın mutluluğu yaşanıyor. Diyanet'in takvimine göre, Ramazan Bayramı takvimi belli oldu. Peki, bayramın birinci günü ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Ramazan ne zaman bitiyor?

Giriş Tarihi: 21.05.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 09:44
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Bayramın birinci günü ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Ramazan ne zaman bitiyor?

Ramazan Bayramı ne zaman? Bayramın birinci günü hangi güne denk geliyor? Ramazan ayı boyunca oruçlarla, teravih namazlarıyla, Kur'an tilavetleriyle ve mali ibadetlerle hayır ve sevap kapılarını çoğaltmaya çalışan Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşıyor. Müslümanların gönüllerinde sevgi ve kardeşlik duygularının pekiştiği, yüzlerinde sevinç ve neşenin parladığı, ilahi feyzin iman dolu kalplerde çağladığı ulvi bir zaman olan Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Peki, Ramazan ne zaman bitiyor? Bayramın birinci günü ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte cevaplar...

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Bayramın birinci günü ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Ramazan ne zaman bitiyor?

2020 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 23 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 26 Mayıs Salı günü sona erecek.

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Bayramın birinci günü ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Ramazan ne zaman bitiyor?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı tatili 3 gün olacak.

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Bayramın birinci günü ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Ramazan ne zaman bitiyor?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İLE İLGİLİ GENELGE

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede, 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs saat 00.00 arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin hususlar belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması" genelgesine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren, birçok tedbir kararının alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

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Bayramın birinci günü ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Ramazan ne zaman bitiyor?

Ramazan Bayramı süresince Kovid-19 salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değerlendirildiği bilgisine yer verilen genelgede, "Bilim Kurulunun önerileri ve koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler ışığında, 81 ilimizde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Genelgede, 22 Mayıs saat 00.00 ile 26 Mayıs saat 00.00 arasında 81 ilin sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi: