Bayramın birinci günü ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Ramazan ne zaman bitiyor?

Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor? Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden selamet olan Ramazan-ı şerifin son günlerine gelindi. Bu mübarek aya veda etmenin hüznü yaşanırken bir yandan da vefa ve kardeşlik duygularının dalga dalga yayıldığı bayrama kavuşmanın mutluluğu yaşanıyor. Diyanet'in takvimine göre, Ramazan Bayramı takvimi belli oldu. Peki, bayramın birinci günü ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? Ramazan ne zaman bitiyor?