Ordu'da çıkarılıyor 37 ülkeye ihraç ediliyor! Osmanlı döneminde yaygın hastalıklara karşı kullanılıyordu

Osmanlı döneminde 'yaşayan toprak' adıyla anılan ve yaygın hastalıklara karşı kullanılan bentonit kili, özellikle geçmiş zamanda çeşitli tedavi yöntemlerinde kullanıldı. Bir tür volkanik kil olan bentonit kili, içeriğindeki elektromanyetik negatif yük sayesinde bakteriyel ve toksik maddeleri güçlü bir şekilde tutarak vücut dışına atma özelliği ile günümüzde de tavsiye ediliyor.