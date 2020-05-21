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Ordu'da çıkarılıyor 37 ülkeye ihraç ediliyor! Osmanlı döneminde yaygın hastalıklara karşı kullanılıyordu
Osmanlı döneminde salgın hastalıkların yayılmasını önlemek adına kullanıldığı bilinen ve günümüzde sağlık ve kozmetik sektörünün önemli sıralarında yer alan "bentonit kili", 37 ülkeye ihraç ediliyor. Ordu'nun Ünye ilçesinde ham madde olarak çıkartılan bentonit, fabrikalarda işlenerek çeşitli sektörlerde kullanılmak üzere hazır hale getiriliyor.
Giriş Tarihi: 21.05.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 10:30
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