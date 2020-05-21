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Ordu'da çıkarılıyor 37 ülkeye ihraç ediliyor! Osmanlı döneminde yaygın hastalıklara karşı kullanılıyordu

Osmanlı döneminde salgın hastalıkların yayılmasını önlemek adına kullanıldığı bilinen ve günümüzde sağlık ve kozmetik sektörünün önemli sıralarında yer alan "bentonit kili", 37 ülkeye ihraç ediliyor. Ordu'nun Ünye ilçesinde ham madde olarak çıkartılan bentonit, fabrikalarda işlenerek çeşitli sektörlerde kullanılmak üzere hazır hale getiriliyor.

Giriş Tarihi: 21.05.2020 09:30 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 10:30
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Ordu'da çıkarılıyor 37 ülkeye ihraç ediliyor! Osmanlı döneminde yaygın hastalıklara karşı kullanılıyordu

Osmanlı döneminde 'yaşayan toprak' adıyla anılan ve yaygın hastalıklara karşı kullanılan bentonit kili, özellikle geçmiş zamanda çeşitli tedavi yöntemlerinde kullanıldı. Bir tür volkanik kil olan bentonit kili, içeriğindeki elektromanyetik negatif yük sayesinde bakteriyel ve toksik maddeleri güçlü bir şekilde tutarak vücut dışına atma özelliği ile günümüzde de tavsiye ediliyor.

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Ordu'da çıkarılıyor 37 ülkeye ihraç ediliyor! Osmanlı döneminde yaygın hastalıklara karşı kullanılıyordu

Vücuda sürülen çeşitli kozmetik ürünlerin yanı sıra ağız yoluyla da kullanılabilen bentonit kili, vücuttaki zararlı maddelerin dışarı atılmasında önemli bir rol oynuyor.

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Ordu'da çıkarılıyor 37 ülkeye ihraç ediliyor! Osmanlı döneminde yaygın hastalıklara karşı kullanılıyordu

FINDIKTAN SONRA İHRACATTA ÖNEMLİ BİR ROL OYNUYOR
Ordu'nun Ünye ilçesinde bölgeden ham maddesi çıkartılarak Ünye Madencilik tesislerinde işlenen bentonit kili, kedi kumu, deterjan ve kozmetik gibi çeşitli ürünlerin ham maddesi olan, halk arasında "kil" olarak bilinen bentonit, Avrupa ülkelerinin yanı 37 ülkeye ihraç ediliyor.

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Ordu'da çıkarılıyor 37 ülkeye ihraç ediliyor! Osmanlı döneminde yaygın hastalıklara karşı kullanılıyordu

Kozmetik ürünleri ve ağız yoluyla alınabilen ürünler haline getirilebiliyor.

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Ordu'da çıkarılıyor 37 ülkeye ihraç ediliyor! Osmanlı döneminde yaygın hastalıklara karşı kullanılıyordu

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli ürünü olan fındıktan sonra önemli bir ihracata sahip bentonit kilinin, farklı alanlarda da kullanılması ön görülüyor.