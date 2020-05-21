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Diyanet'ten 'Ramazan Bayramı namazı' tavsiyesi! Corona virüs nedeniyle bayram namazı yerine ne yapılmalı?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, bayram namazının Cuma namazı gibi camide cemaatle kılınan bir namaz olduğunu ve evde kılınamayacağını söyledi. Sayar, "Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz; bayram namazının kılınma vakti girince evlerinde 2 rekat veya 4 rekat Allah rızası için 'duha namazı' kılarlar. Böylece bayramı ihya etmiş olurlar" dedi. Zeki Sayar, Müslümanlara önemli tavsiyelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 21.05.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 11:01
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