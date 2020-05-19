Şeytan mantası olarak biliniyor! Nesli tehlike altında olan dev hayvan Gökçeada'da görüntülendi

Yaptıkları araştırmalarda, "şeytan mantasının" nesli tükenme tehlikesi bulunan bir tür olduğunu öğrendiklerini aktaran Konya, "Buna benzer türleri belgesellerde sürü halinde çok izledik ancak bu bölgede tek tek rastlayabilmek güzel. Tabii bunlara herkes denk gelemiyor, şanslı balıkçılar olarak bizlere denk geliyor diyebilirim. Bu konuda gerçekten şanslıyız." dedi.

Selim Konya, bir hafta önce de bir fok balığına rastladıklarını sözlerine ekledi.