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Şeytan mantası olarak biliniyor! Nesli tehlike altında olan dev hayvan Gökçeada'da görüntülendi

Son dakika haberi... Uzunluğu 2 metreye yaklaşan ve görünümüyle uçan bir yarasayı andıran "şeytan mantası", kılıç balığı avlamak için adanın açıklarında dalış yapan Selim Konya ve ekibinin objektifine yansıdı.

Giriş Tarihi: 19.05.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 12:09
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Şeytan mantası olarak biliniyor! Nesli tehlike altında olan dev hayvan Gökçeada'da görüntülendi
Şeytan mantası olarak biliniyor! Nesli tehlike altında olan dev hayvan Gökçeada'da görüntülendi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde dalgıçlar, halk arasında "şeytan mantası" olarak bilinen ve görünümüyle uçan bir yarasayı andıran "mobula mobular" türü vatozu görüntüledi.

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Şeytan mantası olarak biliniyor! Nesli tehlike altında olan dev hayvan Gökçeada'da görüntülendi
Şeytan mantası olarak biliniyor! Nesli tehlike altında olan dev hayvan Gökçeada'da görüntülendi

Ekibiyle kılıç balığı avı için Kaleköy Limanı'na 5 mil açıkta dalış yapan Selim Konya, yaklaşık 500 metre derinlikte "şeytan mantası" görerek kayda aldı.

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Şeytan mantası olarak biliniyor! Nesli tehlike altında olan dev hayvan Gökçeada'da görüntülendi
Şeytan mantası olarak biliniyor! Nesli tehlike altında olan dev hayvan Gökçeada'da görüntülendi

Konya, bu canlıların bölgeye beslenmek için geldiğini, kılıç balığının da aynı amaçla orada olduğunu dile getirdi.

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Şeytan mantası olarak biliniyor! Nesli tehlike altında olan dev hayvan Gökçeada'da görüntülendi
Şeytan mantası olarak biliniyor! Nesli tehlike altında olan dev hayvan Gökçeada'da görüntülendi

Yaptıkları araştırmalarda, "şeytan mantasının" nesli tükenme tehlikesi bulunan bir tür olduğunu öğrendiklerini aktaran Konya, "Buna benzer türleri belgesellerde sürü halinde çok izledik ancak bu bölgede tek tek rastlayabilmek güzel. Tabii bunlara herkes denk gelemiyor, şanslı balıkçılar olarak bizlere denk geliyor diyebilirim. Bu konuda gerçekten şanslıyız." dedi.

Selim Konya, bir hafta önce de bir fok balığına rastladıklarını sözlerine ekledi.

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Şeytan mantası olarak biliniyor! Nesli tehlike altında olan dev hayvan Gökçeada'da görüntülendi
Şeytan mantası olarak biliniyor! Nesli tehlike altında olan dev hayvan Gökçeada'da görüntülendi

"KORUMA ALTINDAKİ BİR MANTA TÜRÜDÜR"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezginer Tunçer ise bu canlıların korunma altındaki kıkırdaklı balık türlerinden olduğunu bildirdi.