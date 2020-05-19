ANA SAYFA
Şeytan mantası olarak biliniyor! Nesli tehlike altında olan dev hayvan Gökçeada'da görüntülendi
Son dakika haberi... Uzunluğu 2 metreye yaklaşan ve görünümüyle uçan bir yarasayı andıran "şeytan mantası", kılıç balığı avlamak için adanın açıklarında dalış yapan Selim Konya ve ekibinin objektifine yansıdı.
Giriş Tarihi: 19.05.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 12:09
- 1
- 126
Şeytan mantası olarak biliniyor! Nesli tehlike altında olan dev hayvan Gökçeada'da görüntülendi
- 2
- 126
Şeytan mantası olarak biliniyor! Nesli tehlike altında olan dev hayvan Gökçeada'da görüntülendi
- 3
- 126
Şeytan mantası olarak biliniyor! Nesli tehlike altında olan dev hayvan Gökçeada'da görüntülendi
- 4
- 126
Şeytan mantası olarak biliniyor! Nesli tehlike altında olan dev hayvan Gökçeada'da görüntülendi
- 5
- 126
Şeytan mantası olarak biliniyor! Nesli tehlike altında olan dev hayvan Gökçeada'da görüntülendi