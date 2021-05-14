14 Mayıs 2021, Cuma
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Bayramda cuma namazı kılınacak mı? 14 Mayıs bugün camilerde cuma namazı yasak mı, kılınacak mı? Diyanet açıkladı!

Bayramda Cuma namazı kılınacak mı? Tam kapanma kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ramazan Bayramı evlerde kutlanıyor. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Cuma namazı kılınıp kılınamayacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, bayramda cuma namazı kılınacak mı? 14 Mayıs bugün camilerde cuma namazı yasak mı, kılınacak mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 14.05.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 09:56
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Bayramda cuma namazı kılınacak mı? 14 Mayıs bugün camilerde cuma namazı yasak mı, kılınacak mı? Diyanet açıkladı!

14 Mayıs'ta cuma namazı kılınacak mı, yasak mı? Kovid-19 ile mücadele titizlikle yürütülüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'te tam kapanma dönemine geçilmişti. Tam kapanma sürecinde bazı kısıtlamalar hayata geçirildi. Bu kapsamda en çok merak edilenler arasında Cuma namazı oldu. Peki, bayramda cuma namazı kılınacak mı? 14 Mayıs bugün camilerde cuma namazı yasak mı, kılınacak mı? İşte cevaplar...

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Bayramda cuma namazı kılınacak mı? 14 Mayıs bugün camilerde cuma namazı yasak mı, kılınacak mı? Diyanet açıkladı!

14 MAYIS BAYRAMDA CUMA NAMAZI KILINAAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde Cuma namazının kılınıp kılınamayacağına yönelik soru üzerine şu açıklamalarda bulundu:

"Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız camilerde kılınacak."

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Bayramda cuma namazı kılınacak mı? 14 Mayıs bugün camilerde cuma namazı yasak mı, kılınacak mı? Diyanet açıkladı!

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Erbaş, Diyanet TV'de yayımlanan "İyilik Vakti" programına konuk oldu. Programda bir konuşma yapan Erbaş, tam kapanma sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınacak. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah."

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Bayramda cuma namazı kılınacak mı? 14 Mayıs bugün camilerde cuma namazı yasak mı, kılınacak mı? Diyanet açıkladı!

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT

4 rekat cumanın ilk sünneti,
2 rekat cumanın farzı,
4 rekat cumanın son sünneti,
4 rekat Zuhri ahir,
2 rekat vaktin son sünneti.

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Bayramda cuma namazı kılınacak mı? 14 Mayıs bugün camilerde cuma namazı yasak mı, kılınacak mı? Diyanet açıkladı!

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, farz namazlardan olup, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de namazdan önce hutbe okunmasıdır.

Cuma namazı 10 rekattır ama nafile namazlarla birlikte 16 rekat namaz kılınır.

İşte Cuma namazı kılınışı: