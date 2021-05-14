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Bayramda cuma namazı kılınacak mı? 14 Mayıs bugün camilerde cuma namazı yasak mı, kılınacak mı? Diyanet açıkladı!
Bayramda Cuma namazı kılınacak mı? Tam kapanma kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ramazan Bayramı evlerde kutlanıyor. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle Cuma namazı kılınıp kılınamayacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Peki, bayramda cuma namazı kılınacak mı? 14 Mayıs bugün camilerde cuma namazı yasak mı, kılınacak mı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 14.05.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 09:56
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