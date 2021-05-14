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Marketler bugün kaçta kapanacak? 14 Mayıs bayramın 2. günü A101, BİM, ŞOK, Migros açılış-kapanış saatleri!
Marketler bugün kaçta kapanacak? Ramazan Bayramı'nın 2. gününde market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, bugün marketlerin saat kaça kadar açık olacağını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "tam kapanma" konulu genelgede marketlerin çalışma saatleri duyurulmuştu. Peki, bugün marketler açık mı, kapalı mı? marketler bugün kaçta kapanacak? 14 Mayıs bayramın 2. günü A101, BİM, ŞOK, Migros açılış-kapanış saatleri nasıl olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 14.05.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 09:22
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