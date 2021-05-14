Marketler bugün kaçta kapanacak? 14 Mayıs bayramın 2. günü A101, BİM, ŞOK, Migros açılış-kapanış saatleri!

14 MAYIS CUMA MARKETLER KAÇTA KAPANACAK?

Bayramda market, bakkal ve fırınlar 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık olacak. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).