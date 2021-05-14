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Haberler Galeri Marketler bugün kaçta kapanacak? 14 Mayıs bayramın 2. günü A101, BİM, ŞOK, Migros açılış-kapanış saatleri!

Marketler bugün kaçta kapanacak? 14 Mayıs bayramın 2. günü A101, BİM, ŞOK, Migros açılış-kapanış saatleri!

Marketler bugün kaçta kapanacak? Ramazan Bayramı'nın 2. gününde market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, bugün marketlerin saat kaça kadar açık olacağını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "tam kapanma" konulu genelgede marketlerin çalışma saatleri duyurulmuştu. Peki, bugün marketler açık mı, kapalı mı? marketler bugün kaçta kapanacak? 14 Mayıs bayramın 2. günü A101, BİM, ŞOK, Migros açılış-kapanış saatleri nasıl olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.05.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 09:22
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Marketler bugün kaçta kapanacak? 14 Mayıs bayramın 2. günü A101, BİM, ŞOK, Migros açılış-kapanış saatleri!

14 Mayıs marketlerin açılış-kapanış saatleri nasıl olacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma süreci devam ediyor. Tam kapanma kapsamında market, bakkal ve fırın gibi yerlerin çalışma saatleri yeniden düzenlenmişti. Ramazan Bayramı'nın 2. gününde marketlerin açık olup olmadığını merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, bugün marketler açık mı, kapalı mı? marketler bugün kaçta kapanacak? 14 Mayıs bayramın 2. günü A101, BİM, ŞOK, Migros açılış-kapanış saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Marketler bugün kaçta kapanacak? 14 Mayıs bayramın 2. günü A101, BİM, ŞOK, Migros açılış-kapanış saatleri!

14 MAYIS CUMA MARKETLER KAÇTA KAPANACAK?

Bayramda market, bakkal ve fırınlar 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık olacak. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).

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Marketler bugün kaçta kapanacak? 14 Mayıs bayramın 2. günü A101, BİM, ŞOK, Migros açılış-kapanış saatleri!

MARKET GENELGESİ

Daha önce illere gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofislerin kapalı olacağı belirtilmiş, vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuru yemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süpermarketlerin pazar günleri kapalı kalacağı bildirilmişti.

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Marketler bugün kaçta kapanacak? 14 Mayıs bayramın 2. günü A101, BİM, ŞOK, Migros açılış-kapanış saatleri!

İŞTE MARKETLERDE YENİ TEDBİRLER

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

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Marketler bugün kaçta kapanacak? 14 Mayıs bayramın 2. günü A101, BİM, ŞOK, Migros açılış-kapanış saatleri!

* Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek.