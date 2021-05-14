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En anlamlı Cuma mesajları: 2021 en güzel, resimli, dualı ve hadisli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları... Ramazan Bayramı'nın 2. günü İslam alemi Cuma namazını idrak edecek. Cuma namazı için camiler hazırlanırken, Müslümanlar birbirlerinin Cumasını tebrik etmeye başladı. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı süresince Cuma tebrikleri mesajlaşarak veya telefonla görüşmelerle yapılıyor. Cuma tebriği mesajlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 2021 en güzel, anlamlı, dualı ve hadisli resimli Cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 14.05.2021 10:00
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En anlamlı Cuma mesajları: 2021 en güzel, resimli, dualı ve hadisli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hz. Muhammed (s.a.s) döneminden günümüze kadar kılına gelmiş farz namazlardan olan Cuma namazı, koronavirüs önlemleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşullarına uyularak camilerde kılınacak. Cuma namazı öncesinde cuma tebrikleri yapılıyor. Sizde eşinize, ailenize ve dostunuza en anlamlı Cuma mesajı göndermek istiyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. İşte 2021 en güzel, anlamlı, dualı ve hadisli resimli Cuma mesajları...

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En anlamlı Cuma mesajları: 2021 en güzel, resimli, dualı ve hadisli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

EN GÜZEL VE ANLAMLI CUMA MESAJLARI 2021

Cumamız aşk olsun gönlümüzden geçen en hayırlı dualar kabul olsun. Güzel Cumalar dirim. Yeni güne bismillah cumaya kavuşturana şükürler olsun…

Cuma günü yapılan ibadetlere, başka günde yapılanların, en az iki katı verilir. Buna karşılık, cuma günü işlenen günahlar da iki kat yazılır. Allah.c.c cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

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En anlamlı Cuma mesajları: 2021 en güzel, resimli, dualı ve hadisli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayi ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Bizim en büyük aşkımızdır Cuma. cuması aşk olanın, aşkı baki olsun.

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En anlamlı Cuma mesajları: 2021 en güzel, resimli, dualı ve hadisli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri, onun üzerinde ziynet/süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. (Kehf-7) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. HAYIRLI CUMALAR…

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En anlamlı Cuma mesajları: 2021 en güzel, resimli, dualı ve hadisli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, Halk-ı Kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Cumanız Mübarek olsun.

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Hayırlı nurlu cumalar.