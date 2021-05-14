HaberlerGaleriEn anlamlı Cuma mesajları: 2021 en güzel, resimli, dualı ve hadisli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
En anlamlı Cuma mesajları: 2021 en güzel, resimli, dualı ve hadisli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
Cuma mesajları... Ramazan Bayramı'nın 2. günü İslam alemi Cuma namazını idrak edecek. Cuma namazı için camiler hazırlanırken, Müslümanlar birbirlerinin Cumasını tebrik etmeye başladı. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı süresince Cuma tebrikleri mesajlaşarak veya telefonla görüşmelerle yapılıyor. Cuma tebriği mesajlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 2021 en güzel, anlamlı, dualı ve hadisli resimli Cuma mesajları...