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Haberler Galeri Son dakika: İstanbul Haliç’teki çalışma trafiği felç etti!

Son dakika: İstanbul Haliç’teki çalışma trafiği felç etti!

Son dakika haberi... İBB'de tarafından 18 Temmuz 2020 tarihinde Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan ve yapımı devam eden çalışmalar İstanbul trafiğini felç etti.

Giriş Tarihi: 21.07.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 09:29
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Son dakika: İstanbul Haliç’teki çalışma trafiği felç etti!
Son dakika: İstanbul Haliç’teki çalışma trafiği felç etti!

İBB Alt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz 2020 tarihinde Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan ve yapımı devam eden çalışmalar İstanbul trafiğini felç etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: İstanbul Haliç’teki çalışma trafiği felç etti!
Son dakika: İstanbul Haliç’teki çalışma trafiği felç etti!

Çalışmalar nedeniyle haftanın ikinci iş günü sabahın erken saatlerinde Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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Son dakika: İstanbul Haliç’teki çalışma trafiği felç etti!
Son dakika: İstanbul Haliç’teki çalışma trafiği felç etti!

Çalışmalar nedeniyle trafik tek şeride düşürüldü.

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Son dakika: İstanbul Haliç’teki çalışma trafiği felç etti!
Son dakika: İstanbul Haliç’teki çalışma trafiği felç etti!

Trafik, zaman zaman durma noktasına gelirken araç kuyrukları Edirnekapı'ya kadar uzandı.

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Son dakika: İstanbul Haliç’teki çalışma trafiği felç etti!
Son dakika: İstanbul Haliç’teki çalışma trafiği felç etti!

İşte görüntüler...

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