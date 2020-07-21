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21 Temmuz 2020, Salı
Haberler Galeri Son dakika: İstanbul Haliç’teki çalışma trafiği felç etti!
Son dakika: İstanbul Haliç’teki çalışma trafiği felç etti!
Son dakika haberi... İBB'de tarafından 18 Temmuz 2020 tarihinde Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan ve yapımı devam eden çalışmalar İstanbul trafiğini felç etti.
Giriş Tarihi: 21.07.2020 09:22 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 09:29
Son dakika: İstanbul Haliç’teki çalışma trafiği felç etti!
Son dakika: İstanbul Haliç’teki çalışma trafiği felç etti!
Son dakika: İstanbul Haliç’teki çalışma trafiği felç etti!
Son dakika: İstanbul Haliç’teki çalışma trafiği felç etti!