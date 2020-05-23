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Bayram namazı saati 2020: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri kaçta?
Bayram namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ramazan Bayramı, müminlerin gönüllerinde sevgi ve kardeşlik duygularının pekiştiği, yüzlerinde sevinç ve neşenin parladığı, ilahi feyzin iman dolu kalplerde çağladığı ulvi bir zamandır. Koronavirüs nedeniyle camilerde bayram namazı kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bayram namazının evde kılınabileceğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından bayram namazı saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir'de bayram namazı saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri...
Giriş Tarihi: 23.05.2020 17:10 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 17:13
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