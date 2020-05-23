23 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bayram namazı saati 2020: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri kaçta?

Bayram namazı saati 2020: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri kaçta?

Bayram namazı saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ramazan Bayramı, müminlerin gönüllerinde sevgi ve kardeşlik duygularının pekiştiği, yüzlerinde sevinç ve neşenin parladığı, ilahi feyzin iman dolu kalplerde çağladığı ulvi bir zamandır. Koronavirüs nedeniyle camilerde bayram namazı kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bayram namazının evde kılınabileceğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından bayram namazı saatleri araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir'de bayram namazı saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri...

Giriş Tarihi: 23.05.2020 17:10 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 17:13
  • 1
  • 82
Bayram namazı saati 2020: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri kaçta?

Bayram namazı saatleri kaçta? İstanbul, Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e veda etmenin hüznünü yaşayan vatandaşlar, bir yandan da kardeşliğin pekiştiği, birlik ve beraberliğin sağlandığı, bütün toplumun kaynaştığı Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içinde. Diyanet İşleri Başkalığı tarafından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle camilerde bayram namazı kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazlarının evde kılınabileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından bayram namazı saatleri gündeme geldi. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri kaçta? İşte il il bayram namazı vakitleri...

  • 2
  • 82
Bayram namazı saati 2020: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri kaçta?
  • 3
  • 82
Bayram namazı saati 2020: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri kaçta?
  • 4
  • 82
Bayram namazı saati 2020: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri kaçta?
  • 5
  • 82
Bayram namazı saati 2020: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri kaçta?