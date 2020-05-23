Bayram namazı saati 2020: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri kaçta?

Bayram namazı saatleri kaçta? İstanbul, Ankara'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e veda etmenin hüznünü yaşayan vatandaşlar, bir yandan da kardeşliğin pekiştiği, birlik ve beraberliğin sağlandığı, bütün toplumun kaynaştığı Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğu içinde. Diyanet İşleri Başkalığı tarafından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle camilerde bayram namazı kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazlarının evde kılınabileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından bayram namazı saatleri gündeme geldi. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve il il Ramazan Bayramı namazı saatleri kaçta? İşte il il bayram namazı vakitleri...