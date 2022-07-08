Bayram namazı saati il il belli oldu: 9 Temmuz Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet 2022 bayram namazı vakitleri

Kurban Bayramı namazı saati kaçta? Paylaşmak, kucaklaşmak ve iyiliği yaşatmak olarak ön plana çıkan bayramlar, Müslüman alemi tarafından coşkuyla karşılanacak. Bayram namazı saatlerinin il il kaçta olacağı merak edilirken, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuru ile detaylar belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il bayram namazı saatlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bayram namazı saat kaçta? 2022 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri...