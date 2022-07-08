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Haberler Galeri Bayram namazı saati il il belli oldu: 9 Temmuz Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet 2022 bayram namazı vakitleri

Bayram namazı saati il il belli oldu: 9 Temmuz Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet 2022 bayram namazı vakitleri

Bayram namazı saati kaçta? Kurban Bayramı yurt genelinde coşkuyla karşılanacak. Bayram namazının kılınmasının ardından Kurban Bayramı başlayacak ve kurban ibadeti yerine getirilecek. Müslümanlar, büyük bir coşku ile camileri sabahın erken saatlerinden itibaren doldurarak Kurban Bayram namazını eda edecekler. Diyanet tarafından il il bayram namazı saatleri açıklandı. Peki, bayram namazı saat kaçta? 2022 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı vakitleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2022 15:54 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022 16:08
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Bayram namazı saati il il belli oldu: 9 Temmuz Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet 2022 bayram namazı vakitleri

Kurban Bayramı namazı saati kaçta? Paylaşmak, kucaklaşmak ve iyiliği yaşatmak olarak ön plana çıkan bayramlar, Müslüman alemi tarafından coşkuyla karşılanacak. Bayram namazı saatlerinin il il kaçta olacağı merak edilirken, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuru ile detaylar belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il bayram namazı saatlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bayram namazı saat kaçta? 2022 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı saatleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bayram namazı saati il il belli oldu: 9 Temmuz Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet 2022 bayram namazı vakitleri

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı bayram namazı saatlerine göre, il il Kurban Bayramı namazı saatleri şu şekilde:

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Bayram namazı saati il il belli oldu: 9 Temmuz Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet 2022 bayram namazı vakitleri

Adana 06.00
Adıyaman 05.46
Afyonkarahisar 06.15
Ağrı 05.22
Aksaray 06.02

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Bayram namazı saati il il belli oldu: 9 Temmuz Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet 2022 bayram namazı vakitleri

Amasya 05.49
Ankara 06.03
Antalya 06.18
Ardahan 05.20
Artvin 05.24
Aydın 06.28

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Bayram namazı saati il il belli oldu: 9 Temmuz Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet 2022 bayram namazı vakitleri

Balıkesir 06.23
Bartın 06.00
Batman 05.34
Bayburt 05.32
Bilecik 06.14