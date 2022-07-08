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Bayram namazı saati il il belli oldu: 9 Temmuz Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet 2022 bayram namazı vakitleri
Bayram namazı saati kaçta? Kurban Bayramı yurt genelinde coşkuyla karşılanacak. Bayram namazının kılınmasının ardından Kurban Bayramı başlayacak ve kurban ibadeti yerine getirilecek. Müslümanlar, büyük bir coşku ile camileri sabahın erken saatlerinden itibaren doldurarak Kurban Bayram namazını eda edecekler. Diyanet tarafından il il bayram namazı saatleri açıklandı. Peki, bayram namazı saat kaçta? 2022 Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il bayram namazı vakitleri...