08 Temmuz 2022, Cuma
Arefe günü okunacak dualar: Kurban Bayramı arefe günü hangi dualar okunur? Hz. Muhammed'in (S.A.V.) okuduğu dua!
Arefe günü okunacak dualar neler? Kurban, mümini Allah'a yakınlaştıran bir ibadettir. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte bayram arefesi ibadetlerle geçiriliyor. Arefe gününde yapılması gereken ibadetler arasında en çok araştırılanlar arasında okunacak dualar yer aldı. Peki, Arefe günü okunacak dualar neler? Kurban Bayramı arefe günü hangi dualar okunur? Hz. Muhammed'in (S.A.V.) okuduğu dua nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.07.2022 15:25 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022 15:25
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