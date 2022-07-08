Arefe günü okunacak dualar: Kurban Bayramı arefe günü hangi dualar okunur? Hz. Muhammed'in (S.A.V.) okuduğu dua!

İhlas Suresi'nin Arapça okunuşu: "Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad."

İhlas Suresi'nin Türkçe çevirisi: "De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O) Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı."