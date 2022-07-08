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Arefe günü okunacak dualar: Kurban Bayramı arefe günü hangi dualar okunur? Hz. Muhammed'in (S.A.V.) okuduğu dua!

Arefe günü okunacak dualar neler? Kurban, mümini Allah'a yakınlaştıran bir ibadettir. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte bayram arefesi ibadetlerle geçiriliyor. Arefe gününde yapılması gereken ibadetler arasında en çok araştırılanlar arasında okunacak dualar yer aldı. Peki, Arefe günü okunacak dualar neler? Kurban Bayramı arefe günü hangi dualar okunur? Hz. Muhammed'in (S.A.V.) okuduğu dua nedir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2022 15:25 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022 15:25
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Arefe günü okunacak dualar: Kurban Bayramı arefe günü hangi dualar okunur? Hz. Muhammed’in S.A.V. okuduğu dua!

Arefe günü hangi dualar okunur? Kurban Bayramı arefesi bugün idrak ediliyor. Arefe gününü ibadetlerle geçirmenin büyük bir sevabı olduğu biliniyor. Arefe gününü ibadetlerle geçirmek isteyen vatandaşlar, bu mübarek günde hangi duaların okunması gerektiğini araştırıyor. Peki, Arefe günü okunacak dualar neler? Kurban Bayramı arefe günü hangi dualar okunur? Hz. Muhammed'in (S.A.V.) okuduğu dua nedir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Arefe günü okunacak dualar: Kurban Bayramı arefe günü hangi dualar okunur? Hz. Muhammed’in S.A.V. okuduğu dua!

AREFE GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın remi internet adresinde yer alan bilgiye göre, arefe günü için Hz.Muhammed (S.A.V.) şu duayı uygun görmüştür:

"Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, onun ortağı yoktur. Mülk sadece onun, hamd da yalnız onadır. O her şeye kadirdir."

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Arefe günü okunacak dualar: Kurban Bayramı arefe günü hangi dualar okunur? Hz. Muhammed’in S.A.V. okuduğu dua!

Hz. Ali ise bugün için şu duanın okunmasını tavsiye etmiştir:

"Allah'ım, bizim dediğimizden hayırlı olarak, Zât'ının buyurduğu gibi hamd sana mahsustur. Allah'ım namazım, sair ibadetlerim, ölümüm, yaşamam senin içindir. Kalan varlığım da Zât'ın içindir. Allah'ım kabir azabından, kalp fitnesinden, işlerin bozulmasından sana sığınırım. Allah'ım esen yelin getirdiği şeyin hayırlısını senden dilerim."

Ayrıca bugün içinde İhlas Suresi'nin sürekli okunması gerektiği de vurgulanıyor.

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Arefe günü okunacak dualar: Kurban Bayramı arefe günü hangi dualar okunur? Hz. Muhammed’in S.A.V. okuduğu dua!

İhlas Suresi'nin Arapça okunuşu: "Kul hüvellâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad."

İhlas Suresi'nin Türkçe çevirisi: "De ki; O Allah bir tektir. Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir). (O) Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denk de olmadı."

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Arefe günü okunacak dualar: Kurban Bayramı arefe günü hangi dualar okunur? Hz. Muhammed’in S.A.V. okuduğu dua!

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

Arefe, Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, hicrî takvime göre Zilhicce ayının 9. günüdür. Başka güne arefe denmez. Ülkemizde Ramazan Bayramı'nın bir önceki gününe de arefe denmiştir. Resulullah'ın (sav) bildirdiğine göre: