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Kurban etinden Adana kebap tarifi! Ustası A Haber’e anlattı, işte o tarif

Yarın Kurban Bayramı başlıyor. İslam coğrafyasında insanlar bayram namazında sonra yeryüzüne dağılacak ve kurbanlarını kesecek. Peki kurban etinden kebap nasıl yapılır? Sorunun cevabını Adana'da bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'un konuğu olan Salih Oral anlattı.

Giriş Tarihi: 08.07.2022 16:06 Güncelleme Tarihi: 08.07.2022 16:32
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Kurban etinden Adana kebap tarifi! Ustası A Haber’e anlattı, işte o tarif

Salih Oral'ın anlattıkları:

İnsanlar kurbanlarını kestikten sonra evlerinde ya kavurma ya da dünyaca meşhur Adana Kebap hazırlamak isteyeceklerdir.

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Kurban etinden Adana kebap tarifi! Ustası A Haber’e anlattı, işte o tarif

Adana kebap hazırlamak için maharetli eller gerekir. Uzman isim Salih Oral işin püf noktalarını A Haber mikrofonlarına anlattı.

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Kurban etinden Adana kebap tarifi! Ustası A Haber’e anlattı, işte o tarif

Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim.

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Kurban etinden Adana kebap tarifi! Ustası A Haber’e anlattı, işte o tarif

Kurban etlerinin 1 gün dinlenmesi gerekir. Etlerin ve kemiklerin ayrılması gerekir.

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Kurban etinden Adana kebap tarifi! Ustası A Haber’e anlattı, işte o tarif

Budu, kaburgası, flatosu, bonfilesi kol tarafı etlerinin karışım olması lazım. Bunu yaparken etleri sinirlerinden iyi ayırmak lazım.