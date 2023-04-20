20 Nisan 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri BAYRAM NAMAZI SAATİ Diyanet 2023 | Ankara, İstanbul, İzmir... İl il Ramazan bayramı namazı saati ne zaman, kaçta kılınacak? 

BAYRAM NAMAZI SAATİ Diyanet 2023 | Ankara, İstanbul, İzmir... İl il Ramazan bayramı namazı saati ne zaman, kaçta kılınacak? 

İl il Ramazan bayramı namazı saati ne zaman, saat kaçta kılınacak sorusunun cevabı araştırılıyor. Kalplerimizi ısıtan Ramazan Bayramı geldi çattı. Bir ay boyunca Allah için oruç tutarak bağışlanma dileyen Müminleri, Ramazan'ı Şerif'in sonunda bayram karşılar. Ramazan Bayramı sabahını namazla taçlandıran Müslümanlar burada birlik ve beraberlik mesajı verirler. İşte 2023 Ankara, İstanbul, İzmir ve il il Ramazan bayramı namazı saati...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2023 10:27
  • 1
  • 22
BAYRAM NAMAZI SAATİ Diyanet 2023 | Ankara, İstanbul, İzmir... İl il Ramazan bayramı namazı saati ne zaman, kaçta kılınacak?

Bayram namazı, bayramın birinci günü, sabah namazından sonra güneş doğduktan sonra kılınır. Ayrıca bayram namazı, kendisine Cuma namazı farz olan kimselere de vaciptir. Bu nedenle Müminler, bayramın hemen öncesinde yaşadıkları ilin bayram namazı saatini araştırmaya başladı. Peki İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı saat kaçta, nasıl kılınır? İşte il il bayram namazı listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
BAYRAM NAMAZI SAATİ Diyanet 2023 | Ankara, İstanbul, İzmir... İl il Ramazan bayramı namazı saati ne zaman, kaçta kılınacak?

Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.34, İstanbul'da 06.49, İzmir'de 06.59, Çanakkale'de 07.00, Iğdır'da 05.50'de kılınacak.

  • 3
  • 22
BAYRAM NAMAZI SAATİ Diyanet 2023 | Ankara, İstanbul, İzmir... İl il Ramazan bayramı namazı saati ne zaman, kaçta kılınacak?

20 NİSAN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023

Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Adana: 06.27,

Adıyaman: 06.15,

Afyonkarahisar: 06.45,

Ağrı: 05.54,

Aksaray: 06.31,

Amasya: 06.22,

Ankara: 06.34,

  • 4
  • 22
BAYRAM NAMAZI SAATİ Diyanet 2023 | Ankara, İstanbul, İzmir... İl il Ramazan bayramı namazı saati ne zaman, kaçta kılınacak?

Antalya: 06.46,

Ardahan: 05.54,

Artvin: 05.57,

Aydın: 06.56,

Balıkesir: 06.55,

Bartın: 06.35,

Batman: 06.03,

  • 5
  • 22
BAYRAM NAMAZI SAATİ Diyanet 2023 | Ankara, İstanbul, İzmir... İl il Ramazan bayramı namazı saati ne zaman, kaçta kılınacak?

Bayburt: 06.05,

Bilecik: 06.46,

Bingöl: 06.05,

Bitlis: 05.59,

Bolu: 06.39,

Burdur: 06.47,

Bursa: 06.49,