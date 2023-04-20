BAYRAM NAMAZI SAATİ Diyanet 2023 | Ankara, İstanbul, İzmir... İl il Ramazan bayramı namazı saati ne zaman, kaçta kılınacak? 

Bayram namazı, bayramın birinci günü, sabah namazından sonra güneş doğduktan sonra kılınır. Ayrıca bayram namazı, kendisine Cuma namazı farz olan kimselere de vaciptir. Bu nedenle Müminler, bayramın hemen öncesinde yaşadıkları ilin bayram namazı saatini araştırmaya başladı. Peki İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı saat kaçta, nasıl kılınır? İşte il il bayram namazı listesi...