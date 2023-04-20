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BAYRAM NAMAZI SAATİ Diyanet 2023 | Ankara, İstanbul, İzmir... İl il Ramazan bayramı namazı saati ne zaman, kaçta kılınacak?
İl il Ramazan bayramı namazı saati ne zaman, saat kaçta kılınacak sorusunun cevabı araştırılıyor. Kalplerimizi ısıtan Ramazan Bayramı geldi çattı. Bir ay boyunca Allah için oruç tutarak bağışlanma dileyen Müminleri, Ramazan'ı Şerif'in sonunda bayram karşılar. Ramazan Bayramı sabahını namazla taçlandıran Müslümanlar burada birlik ve beraberlik mesajı verirler. İşte 2023 Ankara, İstanbul, İzmir ve il il Ramazan bayramı namazı saati...