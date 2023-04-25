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Tek bir yöntemle mum gibi eridi! "Günde sadece 15 dakika çalışarak..." 8 haftada 6.5 kilo verdiren İclal Aydın diyeti!

İclal Aydın verdiği kilolar ile sıklıkla gündemde yer alıyor. 8 haftada 6,5 kilo veren Aydın'ın zayıflama sırları merak ediliyor. Hemen hemen herkes diyet yapmak ve sağlıklı, güzel bir görünüme kavuşmayı hedefler. Bu noktada gözümüzün önünde tığ gibi olan insanlar ve yöntemleri bizlere ışık tutabilmektedir. İşte İclal Aydın'ın mum gibi eriten formülü...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2023 15:46 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 15:46
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Tek bir yöntemle mum gibi eridi! Günde sadece 15 dakika çalışarak... 8 haftada 6.5 kilo verdiren İclal Aydın diyeti!

İclal Aydın verdiği kilolar ile sıklıkla gündemde yer alıyor. 8 haftada 6,5 kilo veren Aydın'ın zayıflama sırları merak ediliyor. Hemen hemen herkes diyet yapmak ve sağlıklı, güzel bir görünüme kavuşmayı hedefler. Bu noktada gözümüzün önünde tığ gibi olan insanlar ve yöntemleri bizlere ışık tutabilmektedir. İşte İclal Aydın'ın mum gibi eriten formülü...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tek bir yöntemle mum gibi eridi! Günde sadece 15 dakika çalışarak... 8 haftada 6.5 kilo verdiren İclal Aydın diyeti!

"BEN ARTIK KİLO VEREMEM DİYORDUM"

İclal Aydın nasıl zayıfladığı üzerine gelen sorulara şu şekilde cevap verdi;

"Ben artık bir daha kilo veremem, hayat böyle de olur" diyordum.

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Tek bir yöntemle mum gibi eridi! Günde sadece 15 dakika çalışarak... 8 haftada 6.5 kilo verdiren İclal Aydın diyeti!

Ama sevgili Özlen "Bir kez daha denesen ne olur ki?" Diye sordu bir gün. Doğru ya. Ne olurdu? Sevgili dostum Serdar Bora Bayraktaroğlu da beni bu sürece hazırladı. İnsanın karşısında yargılayanlar değil de yanında destekleyenleri olunca her şey ne kadar da kolay ve güzel gidiyor.

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Tek bir yöntemle mum gibi eridi! Günde sadece 15 dakika çalışarak... 8 haftada 6.5 kilo verdiren İclal Aydın diyeti!

"SADECE KİLO DEĞİL HASTALIKLARIM DA GİTTİ"

"Tiroid ve şekerimi 6 yıldır takip eden doktorum Dr. Faruk Ergönen bütün ilaçlarımızı bırakacak kadar iyi bir noktaya geldiğimizi söyledi. Sadece kilolarım değil, hastalıklarım da gitmiş. Beden yaşım gençleşmiş. Önümüzde daha 6 haftalık hedefimiz var. Bir de o zamana bakalım."

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Tek bir yöntemle mum gibi eridi! Günde sadece 15 dakika çalışarak... 8 haftada 6.5 kilo verdiren İclal Aydın diyeti!

İŞTE MUM GİBİ ERİTEN YÖNTEM

"Vücudu 15 dakikada 15 haftalık spor yaptığına ikna eden iki aletten söz ediyorum. Şaka değil."