25 Nisan 2023, Salı
Tek bir yöntemle mum gibi eridi! "Günde sadece 15 dakika çalışarak..." 8 haftada 6.5 kilo verdiren İclal Aydın diyeti!
İclal Aydın verdiği kilolar ile sıklıkla gündemde yer alıyor. 8 haftada 6,5 kilo veren Aydın'ın zayıflama sırları merak ediliyor. Hemen hemen herkes diyet yapmak ve sağlıklı, güzel bir görünüme kavuşmayı hedefler. Bu noktada gözümüzün önünde tığ gibi olan insanlar ve yöntemleri bizlere ışık tutabilmektedir. İşte İclal Aydın'ın mum gibi eriten formülü...
Giriş Tarihi: 25.04.2023 15:46 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 15:46
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