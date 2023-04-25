Tek bir yöntemle mum gibi eridi! "Günde sadece 15 dakika çalışarak..." 8 haftada 6.5 kilo verdiren İclal Aydın diyeti!

Ama sevgili Özlen "Bir kez daha denesen ne olur ki?" Diye sordu bir gün. Doğru ya. Ne olurdu? Sevgili dostum Serdar Bora Bayraktaroğlu da beni bu sürece hazırladı. İnsanın karşısında yargılayanlar değil de yanında destekleyenleri olunca her şey ne kadar da kolay ve güzel gidiyor.