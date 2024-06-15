Arefe ve Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOL VE KÖPRÜLER 2024 | 15 Temmuz, FSM, Avrasya Tüneli..

2024 Kurban Bayramı öncesinde, sürücülerin dört gözle beklediği ücretsiz köprü ve otoyol kullanımıyla ilgili detaylar netleşti. Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu yıl Kurban Bayramı boyunca belirli köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Bayram tatili süresince yola çıkmayı düşünenler için büyük bir kolaylık sağlayacak olan bu uygulamanın kapsamı ve detayları kamuoyuna açıklandı. İşte bayram süresince ücretsiz hizmet sunacak olan köprüler ve otoyollar...