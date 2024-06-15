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Arefe ve Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOL VE KÖPRÜLER 2024 | 15 Temmuz, FSM, Avrasya Tüneli..

2024 Kurban Bayramı öncesinde, sürücülerin dört gözle beklediği ücretsiz köprü ve otoyol kullanımıyla ilgili detaylar netleşti. Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu yıl Kurban Bayramı boyunca belirli köprüler, otoyollar ve toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Bayram tatili süresince yola çıkmayı düşünenler için büyük bir kolaylık sağlayacak olan bu uygulamanın kapsamı ve detayları kamuoyuna açıklandı. İşte bayram süresince ücretsiz hizmet sunacak olan köprüler ve otoyollar...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 07:46 Güncelleme: 15.06.2024 07:46
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Arefe ve Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOL VE KÖPRÜLER 2024 | 15 Temmuz, FSM, Avrasya Tüneli..

Kurban Bayramı öncesinde sürücülere sevindirici haber geldi. Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, bu yıl Kurban Bayramı tatili süresince belirli köprüler, otoyollar ve toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Bayram boyunca seyahat edecek vatandaşlar, bu uygulama sayesinde rahat bir yolculuk deneyimi yaşayacaklar.

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Arefe ve Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOL VE KÖPRÜLER 2024 | 15 Temmuz, FSM, Avrasya Tüneli..

Kurban Bayramı'nda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Olacak

Kurban Bayramı yaklaşırken, sürücüler için sevindirici bir haber açıklandı. Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, 15 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan 24 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'a kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak.

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Arefe ve Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOL VE KÖPRÜLER 2024 | 15 Temmuz, FSM, Avrasya Tüneli..

Şehir İçi Toplu Taşıma Hizmetleri Bayramda Ücretsiz

Vatandaşlar, Kurban Bayramı süresince şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz faydalanabilecek.

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Arefe ve Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOL VE KÖPRÜLER 2024 | 15 Temmuz, FSM, Avrasya Tüneli..

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlikler tarafından işletilen toplu taşıma hizmetleri 16 Haziran Pazar saat 00.00'dan, 19 Haziran Çarşamba gün sonuna kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek. Bu düzenleme, bayram boyunca vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.