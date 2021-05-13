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Haberler Galeri Ramazan Bayramı uzun, kısa kutlama mesajları! En farklı, anlamlı, görülmemiş Ramazan Bayramı kutlama mesajları...

Ramazan Bayramı uzun, kısa kutlama mesajları! En farklı, anlamlı, görülmemiş Ramazan Bayramı kutlama mesajları...

Ramazan Bayramı uzun, kısa kutlama mesajları günün en fazla araştırılan konuları arasında yer alıyor. Sevginin, saygının, hoşgörünün, birlik ve beraberliğin pekişmesine ve kuvvetlenmesine katkıda bulunan, rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi olan Ramazan-ı Şerif'in sonunda, sevdiklerinin Ramazan Bayramı'nı kutlamak isteyenler en güzel ve farklı kutlama mesajlarını sorguluyor. Sizler için en güzel ve anlamlı Ramazan Bayramı kutlama mesajlarını derledik. İşte, Ramazan Bayramı uzun, kısa kutlama mesajları...

Giriş Tarihi: 13.05.2021 00:19
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Ramazan Bayramı uzun, kısa kutlama mesajları! En farklı, anlamlı, görülmemiş Ramazan Bayramı kutlama mesajları...

En farklı, anlamlı, görülmemiş Ramazan Bayramı kutlama mesajları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mübarek Ramazan ayında sevdiklerinin bayramını kutlamak isteyenler sorgulamalarını hızlandırdı. Anneye, babaya ve diğer tüm aile fertlerinize ileteceğiniz bayram mesajları ve sosyal medya hesabınızdan da toplu olarak yayınlayabileceğiniz bayram mesajlarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, en farklı, anlamlı, görülmemiş Ramazan Bayramı kutlama mesajları...

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Ramazan Bayramı uzun, kısa kutlama mesajları! En farklı, anlamlı, görülmemiş Ramazan Bayramı kutlama mesajları...

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI 2021

Ramazan Bayramı'na özel bayram mesajlarını sayfamızda derledik. Sizde en güzel Ramazan Bayramı mesajlarını arıyorsanız ahaber.com.tr'yi takip edebilirsiniz. İşte en yeni mesajlar:

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Ramazan Bayramı uzun, kısa kutlama mesajları! En farklı, anlamlı, görülmemiş Ramazan Bayramı kutlama mesajları...

* Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle. Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara.

* Sema kapılarının açık olduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle hayırlı bayramlar.

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Ramazan Bayramı uzun, kısa kutlama mesajları! En farklı, anlamlı, görülmemiş Ramazan Bayramı kutlama mesajları...

* Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Bayramınız bereketli olsun!

* Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Ramazan Bayramın mübarek olsun!

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Ramazan Bayramı uzun, kısa kutlama mesajları! En farklı, anlamlı, görülmemiş Ramazan Bayramı kutlama mesajları...

* Bu en mutlu günümüzde, güzel ve özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, saygılarımızı, sevgilerimizi, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun...

* Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.