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Odasında şarkı söylerken hayatının şokunu yaşadı! O anlar izlenme rekorları kırdı

ABD'de yaşayan Liz Sun Millan adlı genç kız şarkı söylerken kendisini videoya aldığı sırada hayatının şokunu yaşadı. Genç kız şarkı söylerken gelen bir sesle büyük korku yaşadı. O anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Giriş Tarihi: 15.03.2021 10:05 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 10:05
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Odasında şarkı söylerken hayatının şokunu yaşadı! O anlar izlenme rekorları kırdı

ABD'de yaşayan Liz Sun Millan, en sevdiği şarkıyı söylerken video kaydetmeye başladı.

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Odasında şarkı söylerken hayatının şokunu yaşadı! O anlar izlenme rekorları kırdı

Şarkı söylediği sırada tavan arasından sesler gelmeye başladı.

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Odasında şarkı söylerken hayatının şokunu yaşadı! O anlar izlenme rekorları kırdı

Görüntülerde ilk önce tavanın çatladığı görülüyor.

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Odasında şarkı söylerken hayatının şokunu yaşadı! O anlar izlenme rekorları kırdı

O sırada tavan arasında bavul arayan genç kızın annesi, tavanın bir bölümünün kırılmasıyla aşağıya düştü.

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Odasında şarkı söylerken hayatının şokunu yaşadı! O anlar izlenme rekorları kırdı

Görüntülerde, genç kızın şarkı söylediği sırada tavanın kırıldığı ve annesinin bacağının kırılan bölümden sarktığı görüldü.