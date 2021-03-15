Odasında şarkı söylerken hayatının şokunu yaşadı! O anlar izlenme rekorları kırdı

ABD'de yaşayan Liz Sun Millan adlı genç kız şarkı söylerken kendisini videoya aldığı sırada hayatının şokunu yaşadı. Genç kız şarkı söylerken gelen bir sesle büyük korku yaşadı. O anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.