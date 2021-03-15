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15 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Odasında şarkı söylerken hayatının şokunu yaşadı! O anlar izlenme rekorları kırdı Odasında şarkı söylerken hayatının şokunu yaşadı! O anlar izlenme rekorları kırdı ABD'de yaşayan Liz Sun Millan adlı genç kız şarkı söylerken kendisini videoya aldığı sırada hayatının şokunu yaşadı. Genç kız şarkı söylerken gelen bir sesle büyük korku yaşadı. O anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Giriş Tarihi: 15.03.2021 10:05 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 10:05
ABD'de yaşayan Liz Sun Millan, en sevdiği şarkıyı söylerken video kaydetmeye başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şarkı söylediği sırada tavan arasından sesler gelmeye başladı.
Görüntülerde ilk önce tavanın çatladığı görülüyor.
O sırada tavan arasında bavul arayan genç kızın annesi, tavanın bir bölümünün kırılmasıyla aşağıya düştü.
Görüntülerde, genç kızın şarkı söylediği sırada tavanın kırıldığı ve annesinin bacağının kırılan bölümden sarktığı görüldü.