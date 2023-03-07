Eczacıdan hayat kurtaran Heimlich manevrası! Minik çocuğu hayata döndürdü

"ÇOCUK NEFES ALMIYORDU, YÜZÜ MOSMORDU"



Çocuğun hayatını kurtaran eczacı Ömer Faruk Can, "Akşam saatlerine doğru bir anne ve çocuğu telaşlı şekilde eczaneme geldi. Çocuk nefes alamıyordu, yüzü mosmordu. Çocuğun boğazına bir şey kaçtığını anlayıp hemen çocuğu aldım ve hızlıca Heimlich manevrası uyguladım. Çocuk zaten o sırada tükürmeye başladı. Yuttuğu besin çıktı. Çocuk hayata geri döndü. Ailesi de bu manevrayı bilmiyor. O anda müdahale edememişler. Çok şükür burada bir eczane vardı ve biz yardımcı olduk. Biz burada olmaya bilirdik. Tüm anne babaların herkesin bu manevrayı öğrenmesi gerekiyor. Çok basit birkaç denemeyle herkes öğrenebilir. Çünkü burada saniyelerin çok büyük önemi var" dedi.