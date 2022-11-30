30 Kasım 2022, Çarşamba
Başkan Erdoğan'ın talimatını verdiği başıboş hayvanlar için barınak projesi hazır
Konya'daki vahşet sorasında yeniden gündem olan hayvan barınakları için harekete geçildi. Başkan Erdoğan'ın da talimat vermesi üzerine başıboş hayvanlar için yeni yuvalar hayata geçecek. Eyüpsultan Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da desteğiyle başıboş hayvanlar için modern ve örnek bir projeyi hayata geçiriyor.
Giriş Tarihi: 30.11.2022 13:54 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 13:55
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