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Haberler Galeri Kış lastiği ne zaman takılır? 2022 Kış Lastiği takmama CEZASI NE KADAR? Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlıyor?

Kış lastiği ne zaman takılır? 2022 Kış Lastiği takmama CEZASI NE KADAR? Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlıyor?

Aralık ayının gelmesiyle birlikte sürücüler kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağını öğrenmeye çalışıyor. Kışın zorlu hava koşulları beraberinde kaza riskini de getiriyor. Olası kazaları en aza indirmek için uygulanan kış lastiği takma zorunluluğu Aralık ayında başlayacak. Peki kış lastiği uygulaması hangi aya kadar zorunlu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.11.2022 13:00
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Kış lastiği ne zaman takılır? 2022 Kış Lastiği takmama CEZASI NE KADAR? Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlıyor?

Kış lastiği ne zaman takılır aratılmaları hız kazandı. Aralık ayının gelmesiyle birlikte sürücüler kış lastiği zorunluluğunun ne zaman başlayacağını öğrenmeye çalışıyor. Kışın zorlu hava koşullarında araç kullanmak gerekli önlemlerin alınmaması sonucunda kaza riski taşımakta. Peki 2022 kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlıyor?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kış lastiği ne zaman takılır? 2022 Kış Lastiği takmama CEZASI NE KADAR? Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlıyor?

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2022 tarihinde başlayacak. Uyhulama, 1 Nisan 2023 tarihinde sona erecek. Kış lastiği uygulaması, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunludur.

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Kış lastiği ne zaman takılır? 2022 Kış Lastiği takmama CEZASI NE KADAR? Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlıyor?

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Kurala uymayan araçların sürücülere 1.152 TL idari para cezası kesilecek. Ayrıca lastiklerini değiştirene kadar yola çıkmalarına müsaade edilmeyecek. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerlendirme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2023 itibarıyla güncellenecek.

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Kış lastiği ne zaman takılır? 2022 Kış Lastiği takmama CEZASI NE KADAR? Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlıyor?

KIŞ LASTİĞİ TÜM ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU MU?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

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Kış lastiği ne zaman takılır? 2022 Kış Lastiği takmama CEZASI NE KADAR? Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlıyor?

Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.