Kış lastiği ne zaman takılır? 2022 Kış Lastiği takmama CEZASI NE KADAR? Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlıyor?

Aralık ayının gelmesiyle birlikte sürücüler kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağını öğrenmeye çalışıyor. Kışın zorlu hava koşulları beraberinde kaza riskini de getiriyor. Olası kazaları en aza indirmek için uygulanan kış lastiği takma zorunluluğu Aralık ayında başlayacak. Peki kış lastiği uygulaması hangi aya kadar zorunlu?