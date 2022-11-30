ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Ankara’da EYT ve ASGARİ ÜCRET zirvesi! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Geçen yıl ilk defa 1 Aralık'ta başlayan asgari ücret görüşmeleri 16 Aralık itibariyle sonuçlanmıştı ve tarafların oy birliği ile kabul edilmişti. Son 20 yıla baktığımızda asgari ücretin oy birliği ile geçtiği yılların sayısı 4 civarında.



Ama geçen yıl hem yüksek oranda bir zam verilmiş oldu hem de oy birliği ile kabul edilmiş oldu. Bu şu anlama geliyor sosyal tarafların oy birliği ile karar vermesi ülkedeki çalışma barışına dayanışmaya da önemli bir katkı sağlıyor.