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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Ankara'da EYT ve ASGARİ ÜCRET zirvesi! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

Son dakika asgari ücret haberi... Ankara'da bugün kritik bir zirve gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.15'te Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşecek. Gündem ise Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücret. Peki asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2023 asgari ücreti ne kadar olacak? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarkan Zengin ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 30.11.2022 15:27 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 15:31
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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Ankara’da EYT ve ASGARİ ÜCRET zirvesi! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Milyonlarca çalışanın gelirini etkileyecek asgari ücret pazarlığı aralık itibarıyla başlayacak. Taraflar yarın bir araya gelerek takvimi netleştirecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Ankara’da EYT ve ASGARİ ÜCRET zirvesi! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Öte yandan Ankara'da bugün kritik bir zirve gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 18.15'te Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşecek. Gündem ise Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücret.

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Ankara’da EYT ve ASGARİ ÜCRET zirvesi! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Peki asgari ücret ne kadar olacak? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Ankara’da EYT ve ASGARİ ÜCRET zirvesi! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Her yıl Aralık ayı Türkiye'de asgari ücretin belirlendiği bir ay oluyor. Teamül olarak mevzuatta da asgari ücret genelde Aralık ayının ilk haftasında görüşmeler başlıyor. Aralık ayının sonuna doğru asgari ücret belirleniyor.

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Ankara’da EYT ve ASGARİ ÜCRET zirvesi! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Geçen yıl ilk defa 1 Aralık'ta başlayan asgari ücret görüşmeleri 16 Aralık itibariyle sonuçlanmıştı ve tarafların oy birliği ile kabul edilmişti. Son 20 yıla baktığımızda asgari ücretin oy birliği ile geçtiği yılların sayısı 4 civarında.


Ama geçen yıl hem yüksek oranda bir zam verilmiş oldu hem de oy birliği ile kabul edilmiş oldu. Bu şu anlama geliyor sosyal tarafların oy birliği ile karar vermesi ülkedeki çalışma barışına dayanışmaya da önemli bir katkı sağlıyor.