Başkan Erdoğan'ın pankartını söken şahsa vatandaştan tepki

"NİYE SÖKÜYORSUN SEN BUNU?"

Durumu fark eden vatandaşlar, o anları amatör kamerayla kaydetti. Ufuk Ö. isimli şahıs, üzerine gres yağı sürdüğü pankartı yerinden sökerek üst geçitten aşağıya taşıdı. Bu sırada belediye ekipleri olay yerine gelerek şahsa tepki gösterdi. Bir vatandaşın "Niye söküyorsun sen bunu?" şeklinde tepki gösterdiği Ufuk Ö., "Lazım mı? Polisi ararsın, haber verirsin." yanıtını verdi.