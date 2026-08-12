Başkan Erdoğan'ın pankartını söken şahsa vatandaştan tepki
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pankartını sökerek üzerine gres yağı sürdüğü belirlenen Ufuk Ö., jandarma ekiplerince yakalandı. Vatandaşların tepki gösterdiği şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaşanan olay, Ankara-Zonguldak kara yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, güzergâh üzerinde bulunan bir üst geçide Devrek Belediyesi ekiplerince asılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pankartı yerinden söküldü.
"NİYE SÖKÜYORSUN SEN BUNU?"
Durumu fark eden vatandaşlar, o anları amatör kamerayla kaydetti. Ufuk Ö. isimli şahıs, üzerine gres yağı sürdüğü pankartı yerinden sökerek üst geçitten aşağıya taşıdı. Bu sırada belediye ekipleri olay yerine gelerek şahsa tepki gösterdi. Bir vatandaşın "Niye söküyorsun sen bunu?" şeklinde tepki gösterdiği Ufuk Ö., "Lazım mı? Polisi ararsın, haber verirsin." yanıtını verdi.
"KAŞINIYORSUN SEN HERHALDE, DEĞİL Mİ?"
Bu sırada telefonla polisi aradığı öğrenilen kişi, "Kaşınıyorsun sen herhalde, değil mi? Sen kimsin, nerelisin? Cumhurbaşkanından üstünsün sen değil mi?" şeklinde tepki gösterdi.
GRES YAĞI SÜRDÜ
Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından yapılan çalışmalar sonucunda, pankartı yerinden sökerek üzerine gres yağı sürdüğü tespit edilen şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldı.
TUTUKLANDI
Harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ufuk Ö., hâkim karşısına çıkarıldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.