Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme! Kapı kolundaki yansıma detayı

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Güllü'nün Yalova'da hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Şarkıcının evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirmesinin ardından olayın kaza, intihar ya da cinayet olup olmadığı araştırıldı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede ise Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "üstsoya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.