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Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme! Kapı kolundaki yansıma detayı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir detay ortaya çıktı. Balkonun güvenlik kameralarının görmediği bölümde yaşananlar, evin kapısındaki metal kolun yansımaları üzerinden incelendi.

Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme! Kapı kolundaki yansıma detayı 1

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Güllü'nün Yalova'da hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme! Kapı kolundaki yansıma detayı 2

Şarkıcının evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirmesinin ardından olayın kaza, intihar ya da cinayet olup olmadığı araştırıldı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede ise Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "üstsoya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme! Kapı kolundaki yansıma detayı 3

METAL KAPI KOLUNDAKİ YANSIMALAR

Dosyaya giren son bilirkişi raporunda dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı.

Olayın meydana geldiği balkon, güvenlik kameralarının doğrudan görüş alanında bulunmuyordu. Ancak uzmanlar, evin kısa süre önce takılan şifreli kapısının metal kolundaki yansımaları incelemeye aldı.

Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme! Kapı kolundaki yansıma detayı 4

Yapılan teknik incelemede, kapı kolundaki yansımaların olay anına ilişkin bazı görüntü ve hareketleri ortaya koyabileceği değerlendirildi.

Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme! Kapı kolundaki yansıma detayı 5

KORKUNÇ DETAY: 7 SANİYE BEKLEMİŞLER

CNN Türk'te yer alan habere göre raporda özellikle düşme sesinin ardından içeride bulunan kişilerin yaklaşık 7 saniye boyunca dışarı çıkmadığı belirtildi.

Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme! Kapı kolundaki yansıma detayı 6

Bu ayrıntı, soruşturma dosyasındaki önemli deliller arasında yer aldı.

Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme! Kapı kolundaki yansıma detayı 7

Güllü'nün ölümüyle ilgili davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, olayla bağlantılı olduğu belirtilen Sultan Nur Ulu hakkında ise "yalan tanıklık" suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme! Kapı kolundaki yansıma detayı 8

Sanıkların hukuki durumuna ilişkin son kararı mahkeme verecek. Güllü'nün ölümüne ilişkin yargılama devam ediyor.

Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme! Kapı kolundaki yansıma detayı 9
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