Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştiren gelişme! Kapı kolundaki yansıma detayı
Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir detay ortaya çıktı. Balkonun güvenlik kameralarının görmediği bölümde yaşananlar, evin kapısındaki metal kolun yansımaları üzerinden incelendi.
Arabesk müziğin önemli isimlerinden Güllü'nün Yalova'da hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Şarkıcının evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirmesinin ardından olayın kaza, intihar ya da cinayet olup olmadığı araştırıldı.
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede ise Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "üstsoya karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
METAL KAPI KOLUNDAKİ YANSIMALAR
Dosyaya giren son bilirkişi raporunda dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı.
Olayın meydana geldiği balkon, güvenlik kameralarının doğrudan görüş alanında bulunmuyordu. Ancak uzmanlar, evin kısa süre önce takılan şifreli kapısının metal kolundaki yansımaları incelemeye aldı.
Yapılan teknik incelemede, kapı kolundaki yansımaların olay anına ilişkin bazı görüntü ve hareketleri ortaya koyabileceği değerlendirildi.
KORKUNÇ DETAY: 7 SANİYE BEKLEMİŞLER
CNN Türk'te yer alan habere göre raporda özellikle düşme sesinin ardından içeride bulunan kişilerin yaklaşık 7 saniye boyunca dışarı çıkmadığı belirtildi.