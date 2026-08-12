İKİ ASIRLIK KIŞLADAN DÜNYAYA ÖRNEK KÜTÜPHANEYE 1826-1828 yıllarında inşa edilen Rami Kışlası, tarihî kimliği korunarak gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmalarının ardından 2023 yılında Rami Kütüphanesi olarak hizmete açıldı. Dönüşüm sürecinde yıkım yerine koruma ve uyarlanabilir yeniden kullanım yaklaşımı benimsendi. Yaklaşık 36 bin metrekarelik tarihî yapı dokusu, geleneksel yapım teknikleri ve özgün doğal malzemelerden yararlanılarak korundu. Bir dönem yapısal yorgunluk ve çevresel etkiler nedeniyle zarar gören kışla; bilgiye, kültüre, doğaya ve toplumsal yaşama açılan güçlü bir kamusal merkeze dönüştürüldü. Rami Kütüphanesi bugün 36 bin metrekarelik kapalı alanı, 51 bin metrekarelik yeşil alanı, 2 milyon kitaplık koleksiyonu ve 4 bin 200 kişilik oturma kapasitesiyle Türkiye'nin önde gelen bilgi ve kültür merkezleri arasında yer alıyor.

Rami Kütüphanesinin çevre düzenlemesinde yer alan 696 ağaç, 99 bin çalı, biyolojik gölet ve sazlık alanlar, kentsel biyolojik çeşitliliğin desteklenmesine ve bölgedeki mikroiklimin iyileştirilmesine katkı sağlıyor. Yapının geniş çatı yüzeyinden toplanan yağmur suyu, peyzaj sulamasında ve rezervuarlarda yeniden kullanılıyor. Düşük tüketimli ekipmanlar, LED aydınlatmalar, sensör sistemleri ve güneş enerjisi uygulamalarıyla enerji ihtiyacı azaltılıyor. Atıkların kaynağında ayrıştırılması, tehlikeli atıkların ayrı yönetilmesi, tek kullanımlık plastiklerin azaltılması ve kurum içi süreçlerin dijitalleştirilmesiyle çevresel sorumluluk kütüphanenin günlük işleyişine dâhil ediliyor.

Kütüphane bünyesinde faaliyet gösteren Kitap Şifahanesi de yazma ve basma eserlerin ömrünü uzatarak kültürel varlıkların korunmasını sorumlu kaynak kullanımıyla bir araya getiriyor. Türkiye'nin ilk Biosphere sertifikalı kütüphanesi olan Rami Kütüphanesi, aynı zamanda Sıfır Atık ve Yeşil Enerji belgelerine sahip bulunuyor. Engelsiz Yaşam Merkezi, her yaştan kullanıcıya yönelik hizmetleri, 7 gün 24 saat erişim imkânı ve afet dönemlerinde güvenli toplanma alanı işleviyle kütüphaneyi kapsayıcı ve toplumsal dayanıklılığı destekleyen bir buluşma noktasına dönüştürüyor. İklim okuryazarlığı çalışmaları, çevre temalı bilgi hizmetleri, eğitimler ve uygulamalı atölyeler aracılığıyla sürdürülebilirlik hedefleri toplumun günlük yaşamıyla buluşturuluyor.

ÜÇ YILDA 8,2 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ Rami Kütüphanesi, hizmete açıldığı 2023 yılından 2025 yılı sonuna kadar 8,2 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. Aynı dönemde 8 bin 360 etkinlik ile sürdürülebilirlik, sağlık, teknoloji, psikoloji ve sosyal bilimler gibi farklı alanlarda 3 bin atölye ve eğitim programı gerçekleştirildi. Kütüphane, açıldığı tarihten itibaren çeşitli sivil toplum kuruluşları, birçok kamu kurumu ve diğer paydaşların iş birliği ile 4 bin 500 ayrı programa ev sahipliği yaptı. Üç yıllık dönemde 1.611 okul ve 325 farklı kurum Rami Kütüphanesinde ağırlandı.