Dünyanın en iyi yeşil kütüphanesi Türkiye'den! 27 ülkeden 62 aday arasından birinci oldu... Üç yılda 8,2 milyondan fazla ziyaretçi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesinin Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) tarafından düzenlenen 2026 Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde dünya birincisi olduğunu duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Rami Kütüphanesi, 27 ülkeden 62 başvurunun değerlendirildiği yarışmada "Büyük Ölçekli Proje" kategorisinin en iyisi seçilerek Türkiye'ye uluslararası birincilik kazandırdı.
Kütüphanecilik alanında çevresel sürdürülebilirlik ve iklim duyarlılığı odağında dünyanın en prestijli uluslararası ödülleri arasında gösterilen IFLA Yeşil Kütüphane Ödülü'nün 2026 yılı kazananları açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak İstanbul'da hizmet veren Rami Kütüphanesi, "19. Yüzyıldan Kalma Tarihî Bir Kışlanın İklim Dirençli Kentsel Ortak Alana Dönüştürülmesi" başlıklı projesiyle "Büyük Ölçekli Proje" kategorisinde dünya birincisi oldu. Kültürel mirası çevresel sürdürülebilirlik, yenilikçi kütüphane hizmetleri ve toplumsal dayanıklılıkla buluşturan dönüşüm modeli, uluslararası jürinin en yüksek değerlendirmesine layık görüldü.
Rami Kütüphanesi, bu başarıyla Türkiye'den IFLA Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde "Büyük Ölçekli Proje" kategorisinde finale kalan ve birincilik ödülünü kazanan ilk kütüphane olarak kayıtlara geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesinin dünya birinciliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Rami Kütüphanemiz, Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA) tarafından düzenlenen 2026 Yeşil Kütüphane Ödülleri'nde dünyanın en iyi yeşil kütüphanesi seçilerek birincilik ödülünün sahibi oldu. Atıl durumdaki tarihî Rami Kışlası'nı çevre dostu yaklaşımı, güçlü yeşil altyapısı ve yaşayan kamusal alan modeliyle uluslararası ölçekte örnek gösterilen modern bir kütüphaneye dönüştürdük. Türkiye'den bu prestijli ödülde büyük ölçekli proje kategorisinde finale kalan Rami Kütüphanemiz, Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen ödül töreninde ülkemize birincilik gururu yaşattı. Tarihî mirasımızı koruyarak geleceğin kütüphanelerini inşa etme vizyonumuzun uluslararası alanda takdir görmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu kıymetli projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum."
IFLA'nın Çevre, Sürdürülebilirlik ve Kütüphaneler Bölümü (ENSULIB) tarafından 11'inci kez düzenlenen ödül programına 27 ülkeden 62 başvuru yapıldı. Uluslararası değerlendirme sürecinin ardından 26 başvuru uzun listeye, iki kategoride toplam 7 başvuru ise finale kaldı. Rami Kütüphanesinin projesi; kültürel mirasın korunması, çevresel sürdürülebilirlik, toplumsal etki, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla uyum ve farklı ülkelere örnek olma potansiyeli bakımından değerlendirildi. Çin'den Jinjiang Kütüphanesi ve İrlanda'dan Munster Teknoloji Üniversitesi Kütüphanesi ile birlikte kategorisinde dünyanın en iyi 3 kütüphanesi arasına giren Rami Kütüphanesi, finalde birincilik ödülüne ulaştı.
ÖDÜL BUSAN'DA TAKDİM EDİLDİ
Final sunumları, Güney Kore'nin Busan kentinde düzenlenen 90. IFLA Dünya Kütüphane ve Bilgi Kongresi kapsamında gerçekleştirildi. Türkiye adına final sunumunu Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu yaptı. Resmî sonuçların açıklanmasının ardından birincilik ödülünü Taner Beyoğlu ile Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, IFLA Genel Sekreteri Sharon Memis'in elinden birlikte aldı. Ödül takdimi esnasında yaptığı konuşmada uluslararası jürinin değerlendirmelerini aktaran IFLA Genel Sekreteri Sharon Memis, Rami Kütüphanesinin sürdürülebilirliği yalnızca çevresel boyutuyla ele almadığına dikkati çekerek projenin "çevresel, sosyal, kültürel ve eğitsel boyutları hem kütüphane mekânlarına hem de programlarına entegre eden bütüncül yaklaşımının" özellikle öne çıktığını belirtti. Memis, Rami Kütüphanesini "kültürel mirasın korunmasını, sürdürülebilirliği ve toplumsal katılımı son derece etkili biçimde bir araya getiren, uluslararası ölçekte örnek bir yeşil kütüphane" olarak nitelendirdi.