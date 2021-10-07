Portre - Başkan Erdoğan 10 yıl önce bugün annesi Tenzile Erdoğan’ı kaybetti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 yıl önce bugün annesi Tenzile Erdoğan'ı kaybetti. 7 Ekim 2011'de annesini ebediyete uğurlayan Erdoğan, her anne sözcüğünü duyguğunda duygularına hakim olamadı, gözleri doldu.

Halkın oyuyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı oldu. Üstlendiği sorumluluğu hiçbir zaman yük olarak görmedi. Bu ülkeye hizmet etmek için dur durak bilmeden çalıştı. Yapılacak çok iş var diyerek çıktığı bu yolda ailesine dahi vakit ayıramadı. Kaybettiği annesinin hasreti ise hiç dinmedi. 10 yıl önce annesi Tenzile Erdoğan'ı ebediyete uğurlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan her anne sözcüğünü duyduğunda gözleri doldu.