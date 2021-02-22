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22 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Sırtından şırınga ile çıkardılar! O anları böyle paylaştılar Sırtından şırınga ile çıkardılar! O anları böyle paylaştılar Yaptığı operasyonlarla sosyal medyada adından söz ettirmeyi başaran doktor Sandra Lee, yine bir ilke imza attı. Sırtındaki şişlik nedeniyle kendisine başvuran hastaya ait tüm görüntüleri ile paylaşan Lee herkesi şaşırtmayı başardı. Giriş Tarihi: 22.02.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 10:25 GALERİ DEVAM EDİYOR