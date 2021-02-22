Sırtından şırınga ile çıkardılar! O anları böyle paylaştılar

Yaptığı operasyonlarla sosyal medyada adından söz ettirmeyi başaran doktor Sandra Lee, yine bir ilke imza attı. Sırtındaki şişlik nedeniyle kendisine başvuran hastaya ait tüm görüntüleri ile paylaşan Lee herkesi şaşırtmayı başardı.

Giriş Tarihi: 22.02.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021 10:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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