En son 45 yıl önce görülmüştü! O ilde tekrardan ortaya çıktı

Gökçeada'da denize açılan balıkçı İlker Özdemir'in oltasına Kuzey Ege'de uzun yıllardır görülmeyen ak lagos balığı takıldı. Popülasyonun artması için balığı suya bırakan balıkçı İlker Özdemir, "35 yıldır bu bölgede avlanıyorum, hiç görmedim. En son 45 yıl önce yakalanmış, sonrasında Saros'tan kaybolmuş." dedi.