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En son 45 yıl önce görülmüştü! O ilde tekrardan ortaya çıktı

Gökçeada'da denize açılan balıkçı İlker Özdemir'in oltasına Kuzey Ege'de uzun yıllardır görülmeyen ak lagos balığı takıldı. Popülasyonun artması için balığı suya bırakan balıkçı İlker Özdemir, "35 yıldır bu bölgede avlanıyorum, hiç görmedim. En son 45 yıl önce yakalanmış, sonrasında Saros'tan kaybolmuş." dedi.

Giriş Tarihi: 04.12.2022 14:09 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 14:59
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En son 45 yıl önce görülmüştü! O ilde tekrardan ortaya çıktı

Teknesiyle Saros Körfezi'ne açılan Özdemir, oltasında bölgede uzun yıllardır görülmeyen ak lagos balığı olduğunu gördü.

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En son 45 yıl önce görülmüştü! O ilde tekrardan ortaya çıktı

Popülasyonun artması için balığı suya bırakan Özdemir, "35 yıldır bu bölgede avlanıyorum, hiç görmedim.

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En son 45 yıl önce görülmüştü! O ilde tekrardan ortaya çıktı

En son 45 yıl önce yakalanmış, sonrasında Saros'tan kaybolmuş." dedi.

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En son 45 yıl önce görülmüştü! O ilde tekrardan ortaya çıktı

Akdeniz'e özgü olan türün tuz oranı yüksek sularda yaşadığını dile getiren Özdemir, balığı yakaladıktan sonra durumu su ürünleri yetkilileriyle de paylaştığını söyledi.

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En son 45 yıl önce görülmüştü! O ilde tekrardan ortaya çıktı

Özdemir, balığın yakalanma ve denize bırakılma anlarını kaydetti.