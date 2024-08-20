Başıboş köpekler Erzincan’da dehşet saçtı! Evinin bahçesinde oturan kadının kabus anları

"Kız kardeşim şehre gitmişti ben de o anda yalnızdım. 3 tane başıboş köpek evin bahçesinin içerisinde bulunan su kanalına girmişler. Ben evin önünden kalkıp bir abdest alayım derken birden 3'ü hücum etti, beni sırtımın üzerine düşürdüler. Düşürdükten sonra ayağımda terlik vardı onunla müdahale edeyim dedim. Terliğimin oradan dişlerini soktu ayağımın altını tamamen bütün aldı kaldırdı. Ayağımın altı hiç yok. Daha sonra kolum, başım birçok yerimi ısırdılar. Çok bağırdım. Akrabalarım kurtardı, hastaneye götürdüler."