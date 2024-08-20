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Başıboş köpekler Erzincan'da dehşet saçtı! Evinin bahçesinde oturan kadının kabus anları

Son zamanlarda Türkiye'nin en büyük sorunu haline gelen ve yasa çıkartılan başıboş köpekler dehşet saçmaya devam ediyor. İstanbul Fatih'te bir kişinin ölümüne neden olan sokak köpekleri Erzincan'da yaşlı kadına kabusu yaşattı. Evinin bahçesinde otururken başıboş 3 köpeğin saldırısına uğrayıp yaralanan Ayşe Karakaya o anları anlattı.

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.08.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 11:17
Başıboş köpekler Erzincan’da dehşet saçtı! Evinin bahçesinde oturan kadının kabus anları

Merkez ilçesine bağlı Bahçeliköy köyünde önceki gün 64 yaşındaki Ayşe Karakaya evin önünde otururken bir anda bahçeye giren 3 başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

Başıboş köpekler Erzincan’da dehşet saçtı! Evinin bahçesinde oturan kadının kabus anları

Köpeklerin ayağından ısırarak yerde sürüklediği kadının imdat çığlıklarına çevredeki bir vatandaş yetişti. Vatandaşın kürekle köpeklere müdahale etmesi üzerine saldırgan köpekler uzaklaştı.

Başıboş köpekler Erzincan’da dehşet saçtı! Evinin bahçesinde oturan kadının kabus anları

Yaralanan ve şoka giren kadın Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kadının kopmak üzere olan ayak parmaklarına dikiş atıldı.

Başıboş köpekler Erzincan’da dehşet saçtı! Evinin bahçesinde oturan kadının kabus anları

"ÇOK BAĞIRDIM, AYAĞIMIN ALTINI TAMAMEN KOPARDILAR"

Hastanedeki tedavisinin ardından bugün İstanbul'dan Erzincan'a giden oğlu ve kızıyla birlikte evine gitmesine müsaade edilen Ayşe Karakaya, yaşadığı dehşet anları şöyle anlattı:

Başıboş köpekler Erzincan’da dehşet saçtı! Evinin bahçesinde oturan kadının kabus anları

"Kız kardeşim şehre gitmişti ben de o anda yalnızdım. 3 tane başıboş köpek evin bahçesinin içerisinde bulunan su kanalına girmişler. Ben evin önünden kalkıp bir abdest alayım derken birden 3'ü hücum etti, beni sırtımın üzerine düşürdüler. Düşürdükten sonra ayağımda terlik vardı onunla müdahale edeyim dedim. Terliğimin oradan dişlerini soktu ayağımın altını tamamen bütün aldı kaldırdı. Ayağımın altı hiç yok. Daha sonra kolum, başım birçok yerimi ısırdılar. Çok bağırdım. Akrabalarım kurtardı, hastaneye götürdüler."