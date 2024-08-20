20 Ağustos 2024, Salı
Başıboş köpekler Erzincan'da dehşet saçtı! Evinin bahçesinde oturan kadının kabus anları
Son zamanlarda Türkiye'nin en büyük sorunu haline gelen ve yasa çıkartılan başıboş köpekler dehşet saçmaya devam ediyor. İstanbul Fatih'te bir kişinin ölümüne neden olan sokak köpekleri Erzincan'da yaşlı kadına kabusu yaşattı. Evinin bahçesinde otururken başıboş 3 köpeğin saldırısına uğrayıp yaralanan Ayşe Karakaya o anları anlattı.
Giriş Tarihi: 20.08.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 11:17