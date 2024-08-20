20 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Haberler Galeri Reha Muhtar öldü mü? Reha Muhtar entübe mi edildi, sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Reha Muhtar öldü mü? Reha Muhtar entübe mi edildi, sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Uzun bir süre inzivaya çekilen 65 yaşındaki Reha Muhtar'dan sevenlerine kötü haber geldi. Merdivenlerden düşme sonucu sağlık durumu hakkında endişe yaratan gelişmeler yaşandı. Muhtar'ın sağlık durumu, sevenleri ve yakınları tarafından merakla takip ediliyor. Peki, Reha Muhtar'ın durumu nasıl? Reha Muhtar kimdir, kaç yaşındadır ve sağlık durumu hakkında ne gibi bilgiler var? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.08.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 09:44
Reha Muhtar öldü mü? Reha Muhtar entübe mi edildi, sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, gece 01.00 sularında yüksekten düşerek hastaneye kaldırıldı. Şu anda yoğun bakımda tedavi gören Muhtar'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Peki Reha Muhtar'ın sağlık durumu nasıl?

Reha Muhtar öldü mü? Reha Muhtar entübe mi edildi, sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Reha Muhtar'ın Kaza Geçirdiği Haberi

Bir döneme damgasını vuran ünlü sunucu Reha Muhtar, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki yalısında merdivenlerden düşerek ağır yaralandı. Gece 01.00 sıralarında gerçekleşen kaza sonrası Muhtar, hastaneye kaldırıldı ve şu an yoğun bakımda tedavi altında.

Reha Muhtar öldü mü? Reha Muhtar entübe mi edildi, sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Muhtar'ın bilincinin kapalı olduğu ve entübe edildiği bilgisi verildi. Ünlü sunucunun sağlık durumu hakkında hastane ve ailesinden henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

Reha Muhtar öldü mü? Reha Muhtar entübe mi edildi, sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Reha Muhtar Kimdir?

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959'da İstanbul'da doğmuş, Türk televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden biridir. Eğitim hayatına TED Ankara Koleji'nde başlayan Muhtar, 1983 yılında Milliyet gazetesinde muhabir olarak iş yaşamına adım attı. Daha sonra TRT ve çeşitli özel televizyon kanallarında çalıştı. Kanal D, Show TV, Star TV, FOX ve CNN Türk gibi pek çok kanalda ana haber sunuculuğu ve program yapımcılığı yaptı.

Reha Muhtar öldü mü? Reha Muhtar entübe mi edildi, sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Kariyerinin Dönüm Noktaları

Reha Muhtar'ın televizyon kariyeri, 1985 yılında TRT'de başladı. 1993'te Kanal D'ye geçti, ardından çeşitli televizyon kanallarında görev aldı. Show TV'de ana haber sunuculuğu ve genel yayın yönetmenliği yaptı. Star TV, ATV, FOX ve Kanaltürk gibi birçok kanalda program sundu. Muhtar, 2007 yılında FOX TV'de "Çapraz Ateş" programını sundu ve 2009'da CNN Türk'te "Çok Farklı" programını yaparak geniş bir izleyici kitlesine hitap etti.