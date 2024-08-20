Reha Muhtar öldü mü? Reha Muhtar entübe mi edildi, sağlık durumu nasıl? Reha Muhtar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Reha Muhtar Kimdir?

Reha Muhtar, 21 Temmuz 1959'da İstanbul'da doğmuş, Türk televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden biridir. Eğitim hayatına TED Ankara Koleji'nde başlayan Muhtar, 1983 yılında Milliyet gazetesinde muhabir olarak iş yaşamına adım attı. Daha sonra TRT ve çeşitli özel televizyon kanallarında çalıştı. Kanal D, Show TV, Star TV, FOX ve CNN Türk gibi pek çok kanalda ana haber sunuculuğu ve program yapımcılığı yaptı.