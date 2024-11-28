Aç karnına süt içmek tehlikeli mi? Yan etkileri şaşırtacak!

Sindirim Problemleri

Aç karnına süt içmek, mideye ekstra yük bindirebilir. Laktoz intoleransı olan kişilerde bu durum, şişkinlik, gaz ve hazımsızlık gibi şikayetlere yol açabilir. Bu nedenle, sütü tek başına tüketmek yerine tahıllar, meyveler veya tam tahıllı bisküviler gibi besinlerle birleştirmek daha iyi bir seçenektir.