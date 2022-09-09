Emektar küçük kepçeyi elden geçirdi! Paslı yağlı parçaları tek tek yeniledi | Fabrika ayarlarına döndü resmen

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da yaptıkları restorasyonlarla adından söz ettiren bir fenomen öyle bir değişime imza attı ki görenler gözlerine inanamadı. Her parçası paslanan ve yağlanan küçük kepçenin tüm parçalarını elden geçiren kişi sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 09.09.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 10:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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