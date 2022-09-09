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Haberler Galeri Emektar küçük kepçeyi elden geçirdi! Paslı yağlı parçaları tek tek yeniledi | Fabrika ayarlarına döndü resmen

Emektar küçük kepçeyi elden geçirdi! Paslı yağlı parçaları tek tek yeniledi | Fabrika ayarlarına döndü resmen

Sosyal paylaşım sitesi YouTube'da yaptıkları restorasyonlarla adından söz ettiren bir fenomen öyle bir değişime imza attı ki görenler gözlerine inanamadı. Her parçası paslanan ve yağlanan küçük kepçenin tüm parçalarını elden geçiren kişi sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 09.09.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 10:28
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Emektar küçük kepçeyi elden geçirdi! Paslı yağlı parçaları tek tek yeniledi | Fabrika ayarlarına döndü resmen

YouTube'da restorasyon videoları çekerek büyük bir takipçi kitlesine sahip olan bir fenomen son videosu ile adından söz ettirmeyi başardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emektar küçük kepçeyi elden geçirdi! Paslı yağlı parçaları tek tek yeniledi | Fabrika ayarlarına döndü resmen

Çürümeye terk edilen emektar kepçeyi alan kişi aracın bütün parçalarını elden geçirdi.

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Emektar küçük kepçeyi elden geçirdi! Paslı yağlı parçaları tek tek yeniledi | Fabrika ayarlarına döndü resmen

Aracın değişiminin her anını videoya alan kişi traktörü öyle bir hale getirdi ki görenler gözlerine inanamadı.

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Emektar küçük kepçeyi elden geçirdi! Paslı yağlı parçaları tek tek yeniledi | Fabrika ayarlarına döndü resmen

Direksiyon kutusundan koltuklara, aküsünden motoruna birçok parçayı değiştiren kişi traktörün son haliyle herkesi şaşırttı.

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Emektar küçük kepçeyi elden geçirdi! Paslı yağlı parçaları tek tek yeniledi | Fabrika ayarlarına döndü resmen