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ASKERLİK YERLERİ ne zaman açıklanacak? 2023 Askerlik CELP dönemleri belli oldu mu?

2023 yılına sayılı günler kala askerlik yerleri gündemdeki yerini aldı. Askerlik için tecillerini bozduracaklar ya da yaşı sebebiyle vatani görevini yerine getirecek olanlar arama motorlarında "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevaplarını araştırıyor. Peki askerlik celp tarihleri açıklandı mı? 2023 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.12.2022 17:23 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 17:23
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ASKERLİK YERLERİ ne zaman açıklanacak? 2023 Askerlik CELP dönemleri belli oldu mu?

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) 2023 askerlik yerleri ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından "2023 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusu sıklıkla araştırılmaya başlandı. Askere gitmeyi bekleyen pek çok kişi 2023 askerlik yerlerinin belli olup olmadığını merak ediyor. İşte konuya illişkin tüm detaylar...

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ASKERLİK YERLERİ ne zaman açıklanacak? 2023 Askerlik CELP dönemleri belli oldu mu?

30 KASIM'A KADAR YOKLAMA YAPTIRAN OCAK CELBİNE YETİŞTİ

Şubat 2023 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 30 Kasım 2022 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

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ASKERLİK YERLERİ ne zaman açıklanacak? 2023 Askerlik CELP dönemleri belli oldu mu?

31.12.2020 (dâhil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 30.11.2022 (dâhil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)

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ASKERLİK YERLERİ ne zaman açıklanacak? 2023 Askerlik CELP dönemleri belli oldu mu?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

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ASKERLİK YERLERİ ne zaman açıklanacak? 2023 Askerlik CELP dönemleri belli oldu mu?

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup) sevk tarihi: 02 Şubat 2023

Er (2'nci Grup) sevk tarihi: 02 Mart 2023

Er (3'üncü Grup) sevk tarihi: 06 Nisan 2023