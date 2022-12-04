ASKERLİK YERLERİ ne zaman açıklanacak? 2023 Askerlik CELP dönemleri belli oldu mu?

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) 2023 askerlik yerleri ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından "2023 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusu sıklıkla araştırılmaya başlandı. Askere gitmeyi bekleyen pek çok kişi 2023 askerlik yerlerinin belli olup olmadığını merak ediyor. İşte konuya illişkin tüm detaylar...