04 Aralık 2022, Pazar
ASKERLİK YERLERİ ne zaman açıklanacak? 2023 Askerlik CELP dönemleri belli oldu mu?
2023 yılına sayılı günler kala askerlik yerleri gündemdeki yerini aldı. Askerlik için tecillerini bozduracaklar ya da yaşı sebebiyle vatani görevini yerine getirecek olanlar arama motorlarında "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunun cevaplarını araştırıyor. Peki askerlik celp tarihleri açıklandı mı? 2023 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 04.12.2022 17:23 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 17:23
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