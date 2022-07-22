22 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kocaeli’de karısını bıçaklayarak öldürdü! Paylaşımı tüyler ürpertti: Borçlarımı ödemeye başlıyorum

Kocaeli’de karısını bıçaklayarak öldürdü! Paylaşımı tüyler ürpertti: Borçlarımı ödemeye başlıyorum

Kocaeli'de 28 yaşındaki Yakup Göksu, tartıştığı 28 yaşındaki eşi Birgül Göksu'yu bıçaklayarak katletti. Emniyet güçlerine teslim olan Göksu, boşanma sürecindeki eşini kendisini aldattığından kuşkulandığı için öldürdüğünü iddia etti. Eşini katleden Göksu'nun kanlı elindeki bıçakla paylaşım yaptığı gün yüzüne çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.07.2022 09:01 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022 09:01
  • 1
  • 8
Kocaeli’de karısını bıçaklayarak öldürdü! Paylaşımı tüyler ürpertti: Borçlarımı ödemeye başlıyorum

Olay, geçen gün Kocaeli Gölcük'te yaşandı. 28 yaşındaki Yakup Göksu, çıkan tartışmada eşi Birgül Göksu bıçaklayıp, karakola giderek teslim oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Kocaeli’de karısını bıçaklayarak öldürdü! Paylaşımı tüyler ürpertti: Borçlarımı ödemeye başlıyorum

Eşi yaşamını yitirirken Göksu, kendisini aldattığından şüphelendiği için öldürdüğünü öne sürdü. Eşini öldüren Göksu'nun kanlı elindeki bıçakla "Ve borçlarımı ödemeye başlıyorum" diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

  • 3
  • 8
Kocaeli’de karısını bıçaklayarak öldürdü! Paylaşımı tüyler ürpertti: Borçlarımı ödemeye başlıyorum

EŞİNİ BIÇAKLAYIP KARAKOLA GİTTİ

Olay, öğleden sonra Gölcük ilçesi Yalı Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. Göksu çifti, sabah saatlerinde 2 çocuğunu akrabalarına bırakıp temizlik yapmak için evlerine gitti. Evde Yakup ve Birgül Göksu arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya döndü.

  • 4
  • 8
Kocaeli’de karısını bıçaklayarak öldürdü! Paylaşımı tüyler ürpertti: Borçlarımı ödemeye başlıyorum

Yakup Göksu eline geçirdiği bıçakla eşini bıçaklayıp, polise merkezine giderek teslim oldu. Yakup Göksu'nun ifadesi doğrultusunda adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Birgül Göksu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

  • 5
  • 8
Kocaeli’de karısını bıçaklayarak öldürdü! Paylaşımı tüyler ürpertti: Borçlarımı ödemeye başlıyorum

"ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Birgül Göksu'nun cenazesi morga kaldırıldı.