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Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde geri sayım! Süleymaniye Camisi'nden esinlenerek yapıldı
Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camisi'nden öykünerek tasarlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin birkaç hafta içerisinde yapılacak açılışı için son hazırlıklar tamamlanıyor. Caminin temeli, 3 Temmuz 2020'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atılmıştı.
Giriş Tarihi: 25.04.2023 13:32Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 14:03