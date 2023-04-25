Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde geri sayım! Süleymaniye Camisi’nden esinlenerek yapıldı

ANA KUBBEDEKİ HAT YAZISINDA NANO TEKNOLOJİ KULLANILDI

Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'nden esinlenilen caminin inşasında, modern inşaat tekniklerinden istifade edildi.

Ana kubbe yazısını çevreleyen desenler gemi dümeni şeklinde yapıldı. Kubbe yazısının tam ortasında 16 köşeli pusula yıldızı yer alıyor. Büyük Çamlıca Camisi'ndeki ana kubbede olduğu gibi nano teknolojinin kullanıldığı camide, masif bakır levhalar ile altın ve gümüş renkli malzemeler yer alıyor.