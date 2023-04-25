25 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde geri sayım! Süleymaniye Camisi'nden esinlenerek yapıldı

Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde geri sayım! Süleymaniye Camisi'nden esinlenerek yapıldı

Mimar Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye Camisi'nden öykünerek tasarlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin birkaç hafta içerisinde yapılacak açılışı için son hazırlıklar tamamlanıyor. Caminin temeli, 3 Temmuz 2020'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atılmıştı.

Giriş Tarihi: 25.04.2023 13:32 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 14:03
  • 1
  • 13
Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde geri sayım! Süleymaniye Camisi’nden esinlenerek yapıldı
İbadete açıldığında Sarıyer Büyükdere'den Yıldız Hamidiye Camisi'ne kadar olan arterdeki en büyük cami olacak Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nin temeli, 3 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla atılan caminin yapımında sona gelindi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde geri sayım! Süleymaniye Camisi’nden esinlenerek yapıldı
İçerisinde otopark, kitap kafe, 4-6 yaş anaokulu, dijital görsel sanatlar salonu, çok amaçlı salonların yer aldığı, 20 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği camideki çalışmalar tamamlanıyor.
  • 3
  • 13
Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde geri sayım! Süleymaniye Camisi’nden esinlenerek yapıldı
18 bin 500 metrekarelik arsada, 7 bin metrekarelik alan üzerinde yükselen cami, klasik Osmanlı mimari özelliklerine sahip.
  • 4
  • 13
Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde geri sayım! Süleymaniye Camisi’nden esinlenerek yapıldı
Ana kubbesinin çapı 24, yüksekliği 44 metre olan yapının 4 minaresinden ikisi 79, ikisi de 92 metre uzunluğunda inşa edildi.
  • 5
  • 13
Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde geri sayım! Süleymaniye Camisi’nden esinlenerek yapıldı

ANA KUBBEDEKİ HAT YAZISINDA NANO TEKNOLOJİ KULLANILDI

Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi'nden esinlenilen caminin inşasında, modern inşaat tekniklerinden istifade edildi.

Ana kubbe yazısını çevreleyen desenler gemi dümeni şeklinde yapıldı. Kubbe yazısının tam ortasında 16 köşeli pusula yıldızı yer alıyor. Büyük Çamlıca Camisi'ndeki ana kubbede olduğu gibi nano teknolojinin kullanıldığı camide, masif bakır levhalar ile altın ve gümüş renkli malzemeler yer alıyor.