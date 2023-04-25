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Burası Kapadokya değil! Narman Peribacaları yaz sezonunda ziyaretçilerini bekliyor

Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacalarında, yaz sezonunda ATV, atlı safari, doğa yürüyüşü gibi doğa etkinlikleri düzenlenecek. Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, "Parkur yürüyüşü yapan misafirlerimize çeşitli alternatifler sunacağız. Buranın turizm lokasyonuna girmesini büyük ölçüde hallettik. Doğa etkinlikleri yapmaya başlayacağız, bunun için acente ve doğa kulüpleriyle iş birliğimiz var" dedi.

Giriş Tarihi: 25.04.2023 15:59 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 16:34
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Burası Kapadokya değil! Narman Peribacaları yaz sezonunda ziyaretçilerini bekliyor

Valilik ile Büyükşehir ve Narman belediyelerinin yürüttüğü çalışmalarla turizme kazandırılan Narman Peribacaları, her mevsim ziyaretçi çekiyor.

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Burası Kapadokya değil! Narman Peribacaları yaz sezonunda ziyaretçilerini bekliyor

Kışın karla kaplı haliyle ziyaretçilerini cezbeden peribacaları, ilkbahar ve yaz sezonunda da kırmızı toprak yapısı üzerinde ve bu renkteki doğal oluşumlar arasında doğa yürüyüşü yapmak isteyenleri ağırlıyor.

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Burası Kapadokya değil! Narman Peribacaları yaz sezonunda ziyaretçilerini bekliyor

Bu yıl atlı safarinin yanında ATV turları ve doğa yürüyüşlerinin de düzenleneceği bölge, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen misafirleri bekliyor.

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Burası Kapadokya değil! Narman Peribacaları yaz sezonunda ziyaretçilerini bekliyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Narman Peribacaları gibi turistik alanlarının sınırlı olduğunu söyledi.

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Burası Kapadokya değil! Narman Peribacaları yaz sezonunda ziyaretçilerini bekliyor

Peribacalarının jeolojik yapısının zaman içinde değişime uğradığına işaret eden Almaz, devletin ve ilgili kurumların yatırımlarıyla son yıllarda turizm alanında önemli yol alındığını belirtti.