500 yıl sonra geri döndü! Nostradamus 21. yüzyıl kehanetleri korkuttu! "Ürkütücü bir sürprizle doğanın öfkesi serbest kalacak" 7 kehanet...

Nostradamus'un kehanetleri dünya ve Türkiye gündeminde yakından takip ediliyor. Takip edenler tarafından çok sayıda kenaheti kabul gören Nostradamus'tan elde edilen veriler yapay zeka ile geliştirildi. Son günlerde dikkatleri üzerine çeken ChatGPT ile ünlü kahin Nostradamus'un kehanetleri bir araya getirildi. Özellikle Hitler'in yükselişi, John F. Kennedy suikastı, 11 Eylül saldırıları gibi bir çok olayı tahmin eden kahinin kehanetleri için araştırmalar hız kesmeden başladı. İşte, ürküten 7 kehanet...