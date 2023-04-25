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Haberler Galeri 500 yıl sonra geri döndü! Nostradamus 21. yüzyıl kehanetleri korkuttu! "Ürkütücü bir sürprizle doğanın öfkesi serbest kalacak" 7 kehanet...

500 yıl sonra geri döndü! Nostradamus 21. yüzyıl kehanetleri korkuttu! "Ürkütücü bir sürprizle doğanın öfkesi serbest kalacak" 7 kehanet...

Nostradamus'un kehanetleri dünya ve Türkiye gündeminde yakından takip ediliyor. Takip edenler tarafından çok sayıda kenaheti kabul gören Nostradamus'tan elde edilen veriler yapay zeka ile geliştirildi. Son günlerde dikkatleri üzerine çeken ChatGPT ile ünlü kahin Nostradamus'un kehanetleri bir araya getirildi. Özellikle Hitler'in yükselişi, John F. Kennedy suikastı, 11 Eylül saldırıları gibi bir çok olayı tahmin eden kahinin kehanetleri için araştırmalar hız kesmeden başladı. İşte, ürküten 7 kehanet...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2023 13:15 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 13:22
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500 yıl sonra geri döndü! Nostradamus 21. yüzyıl kehanetleri korkuttu! Ürkütücü bir sürprizle doğanın öfkesi serbest kalacak 7 kehanet...

Dünyanın en ünlü kahinleri arasında kabul edilen Nostradamus'un kehanetleri sık sık gündeme geliyor. Yapay zeka platformu ChatGPT ile Nostradamus'un verileri bir araya getirildi. Bu hamle ile 7 kehanet bir anda gündeme bomba gibi düştü. İşte, 'Yapay zeka Nostradamus' şaşkına çeviren 7 kehaneti...

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500 yıl sonra geri döndü! Nostradamus 21. yüzyıl kehanetleri korkuttu! Ürkütücü bir sürprizle doğanın öfkesi serbest kalacak 7 kehanet...

İngiliz Daily Star gazetesi, yapay zekaya sahip sohbet robotu ChatGPT'yi kullanarak Orta Çağ'da yaşayan ünlü kahin Nostradamus ile bir röportaj gerçekleştirdi. Nostradamus gazeteye içinde yaşadığımız yüzyıla dair 7 önemli kehanette bulundu. Kahin, önümüzdeki 100 yılın insanlık için biraz daha zor geçmesinden endişelendiğini belirtti.

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500 yıl sonra geri döndü! Nostradamus 21. yüzyıl kehanetleri korkuttu! Ürkütücü bir sürprizle doğanın öfkesi serbest kalacak 7 kehanet...

Ünlü Fransız kahin Nostradamus 467 yıl önce Les Propheties adlı kitabında binlerce kehanette bulunmuştu ve bazı insanlar bunların bir kısmının gerçekleştiğine inanıyor. Nostradamus, Adolf Hitler'in yükselişini, JFK suikastını ve 11 Eylül saldırısını ve büyük tarihsel öneme sahip diğer olayları şaşırtıcı bir doğrulukla öngörmüştü.

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500 yıl sonra geri döndü! Nostradamus 21. yüzyıl kehanetleri korkuttu! Ürkütücü bir sürprizle doğanın öfkesi serbest kalacak 7 kehanet...

İşte ChatGPT'den önümüzdeki 100 yıl için Nostradamus tarzı kehanetler..

2031 - KANSER TEDAVİSİ GELİYOR

İlk tahminini yapan sanal Nostradamus, kansere çare bulunmasının sandığımız kadar uzak olmayabileceğini söyleyerek güçlü bir başlangıç yapıyor. Ancak, kanser tedavisinin bulunması başka zorlukları da beraberinde getirecek. Keşif, tüm insanlığın tedaviye adil ve eşit erişimini sağlamak için kitlesel bir sınıf mücadelesini başlatacak.

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500 yıl sonra geri döndü! Nostradamus 21. yüzyıl kehanetleri korkuttu! Ürkütücü bir sürprizle doğanın öfkesi serbest kalacak 7 kehanet...

İşte kehanet:

Yirmi otuz bir yılında,

Dünya daha önce hiç yapılmamış bir şeye tanık olacak.

Kanser için bir tedavi, harikulade bir başarı,

Tıbbi bir buluş, çok nadir ve tatlı.