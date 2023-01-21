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Baraj suyu Yusufeli'ne yaklaştı: Son bin metre

Artvin'de su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ve HES projesinde sular yükselmeye devam ediyor. Su seviyesinin 67 metreyi bulduğu barajda depolanan su miktarı 58 milyon metreküp seviyesine ulaştı. Su tutma işleminde 2 ay geride kalırken, baraj sularının Yusufeli'ne ulaşmasına son bin metre kaldı. 70 yıllık hatıralarını sular altında bırakıp yeni hayatlarına "merhaba" diyen bölge halkı, hatıralarını sular altında bırakırken izlemeye gidiyor.

Giriş Tarihi: 21.01.2023 13:27 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 13:27
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Baraj suyu Yusufeli’ne yaklaştı: Son bin metre

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı; 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı.

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Baraj suyu Yusufeli’ne yaklaştı: Son bin metre

Baraj kapaklarının kapanmasıyla, gövdede biriken su seviyesi 2 ay içinde 67 metreyi buldu.

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Baraj suyu Yusufeli’ne yaklaştı: Son bin metre

Karayolları başta olmak üzere, baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler birer birer sular altında kalıyor.

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Baraj suyu Yusufeli’ne yaklaştı: Son bin metre

Baraj suları Evren Mahallesi ve sanayi bölgesine yaklaşırken, bin metre sonra Yusufeli ilçesine ulaşmış olacak.

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Baraj suyu Yusufeli’ne yaklaştı: Son bin metre

TESTLER BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Yusufeli Barajı'nda, geçen hafta su seviyesi 63 metreye ulaşarak dip savakların seviyesine geldi. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün en büyük yatırımlarından olan barajda biriken su miktarı ise 49 milyon metreküpe ulaştı.