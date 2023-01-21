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Köpek mi çakal mı? Bitkin halde bulundu DNA testi yapılacak

Trabzon'da sokakta bitkin bulunarak veterinere götürülen hayvanın, köpek mi yoksa çakal mı olduğu tartışma konusu oldu. Köpeğin ırkı nedeniyle belirsizlik yaşadıklarını söyleyen TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, "Birçok veterinere sorduk herkes farklı şey söyledi. Kimisi kurt kimisi çakal melezi dedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri bize çakal melezi olup köpek kabul edilebileceğini söyledi. Diğer veterinerler ise çakal olduğunu söylüyor. Bu hayvan büyüdüğünde çakal gibi davranış gösterirse ne olacak? Yetkililerden bu hayvan için gen testi veya farklı bir şekilde ırk tespiti yapmasını, ne melezi olduğunu bildirmelerini istiyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 21.01.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 14:42
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Köpek mi çakal mı? Bitkin kalde bulundu DNA testi yapılacak

Ortahisar ilçesinde hayvanseverin bitkin bulduğu köpeğe benzeyen hayvan, korumaya alındı. Çene yapısı, tüyleri ve sesi yaban hayvanlarına benzediği düşünülen hayvan, veteriner kliniğine teslim edildi.

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Köpek mi çakal mı? Bitkin kalde bulundu DNA testi yapılacak

Ancak veterinere götürülen hayvanın, köpek mi yoksa çakal mı olduğu tartışma konusu oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince çakal-köpek melezi olduğu gerekçesiyle köpek sınıfında sayıldığı için rehabilitasyona alınmayan havyanın ırk ve genetik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla DNA tespiti istendi.

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Köpek mi çakal mı? Bitkin kalde bulundu DNA testi yapılacak

'ÇAKAL MELEZİ DEYİP KÖPEK KABUL ETTİLER'

Köpeğin ırkı nedeniyle belirsizlik yaşadıklarını söyleyen Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, "Bir kadın beni arayıp bu yavruyu ürkek şekilde bulduğunu söyleyip fotoğraflarını gönderdi. Fotoğraflarına bakınca farklı göründüğünü düşünüp kliniğe yönlendirdik.

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Köpek mi çakal mı? Bitkin kalde bulundu DNA testi yapılacak

Birçok veterinere sorduk herkes farklı şey söyledi. Kimisi kurt kimisi çakal melezi dedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri bize çakal melezi olup köpek kabul edilebileceğini söyledi. Diğer veterinerler ise çakal olduğunu söylüyor. Bu hayvan büyüdüğünde çakal gibi davranış gösterirse ne olacak?

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Köpek mi çakal mı? Bitkin kalde bulundu DNA testi yapılacak

Yetkililerden bu hayvan için gen testi veya farklı bir şekilde ırk tespiti yapmasını, ne melezi olduğunu bildirmelerini istiyoruz. Sahiplendirme yapamıyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Çakal ve kurdun sahiplendirilmesi yasak. Bu hayvanın ne olduğunu bilemiyoruz, doğaya bırakılsa yaşayamaz. Durumuna göre artık hayvanat bahçesi veya sonu ne olur bilemiyorum" dedi.