Köpek mi çakal mı? Bitkin halde bulundu DNA testi yapılacak

Trabzon'da sokakta bitkin bulunarak veterinere götürülen hayvanın, köpek mi yoksa çakal mı olduğu tartışma konusu oldu. Köpeğin ırkı nedeniyle belirsizlik yaşadıklarını söyleyen TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, "Birçok veterinere sorduk herkes farklı şey söyledi. Kimisi kurt kimisi çakal melezi dedi. Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri bize çakal melezi olup köpek kabul edilebileceğini söyledi. Diğer veterinerler ise çakal olduğunu söylüyor. Bu hayvan büyüdüğünde çakal gibi davranış gösterirse ne olacak? Yetkililerden bu hayvan için gen testi veya farklı bir şekilde ırk tespiti yapmasını, ne melezi olduğunu bildirmelerini istiyoruz." dedi.