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Asrın felaketinde bir bacağını kaybeden Fadime’nin protez mutluluğu: Sevinçten 10 tur attım

Asrın felaketinde anne ile babasını kaybeden ve enkazdan 10 saat sonra sağ olarak kurtarılan, ancak sağ bacağı ampute edilen 20 yaşındaki Fadime Girgin, protez ayağına kavuştu. Genç kız, "Spor ayakkabılarımı tekrar giydiğim an dünyalar benim oldu. On tur attım. Yürümek çok güzel bir duygu" diyerek sevincini dile getirdi.

ahaber.com.tr
Giriş: 20.06.2024 06:48
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Asrın felaketinde bir bacağını kaybeden Fadime’nin protez mutluluğu: Sevinçten 10 tur attım

Kahramanmaraş merkezli depremlerde uzuvlarını kaybeden 21 yaş altı gençler ve çocuklar, Çukurova Üniversitesi Çocuk İyilik Merkezi (ÇOİM) protezlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Asrın felaketinde bir bacağını kaybeden Fadime’nin protez mutluluğu: Sevinçten 10 tur attım

O sevinci yaşayanlardan biri de 10 saat enkazda kalan ve kaybettiği sağ bacağına protez takılan 20 yaşındaki Kahramanmaraşlı Fadime Girgin. ÇOİM' de tedavisi süren genç kız, "Depremde annemi, babamı ve sağ bacağımı kaybettim. O an dünyam yıkıldı.

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Asrın felaketinde bir bacağını kaybeden Fadime’nin protez mutluluğu: Sevinçten 10 tur attım

Ama şimdi yürüyorum ve çok mutluyum. İki ayağıma da spor ayakkabılarımı görünce inanılmaz bir duygu yaşadım. O an sevinç gözyaşı dökerek 10 tur attım. Yürümeyi ve ayakkabı giymeyi çok özlemişim. Yürümek güzel. Pes etmedim ve savaşmaya devam ediyorum.

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Asrın felaketinde bir bacağını kaybeden Fadime’nin protez mutluluğu: Sevinçten 10 tur attım

Depremden önce küçük bir işyerimiz vardı. Babam çay ve tost yapıyordu. Ben de kendisine sürekli yardım ediyordum. Artık yavaş yavaş işi bana bırakmayı hedefliyordu.

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Asrın felaketinde bir bacağını kaybeden Fadime’nin protez mutluluğu: Sevinçten 10 tur attım

Ama maalesef babamı depremde kaybettim. Şimdi en büyük hayalim Kahramanmaraş'a gidip evimizin yakınlarında bir çay ocağı açıp babamın işini devam ettirmek istiyorum" dedi.