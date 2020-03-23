Banka kuyruklarında 65 yaş yasağını deldiler, sosyal mesafeye uymadılar

Çin'den dünyaya yayılan ve ülkemizde de vakalara rastlanan koronavirüs nedeniyle her geçen an ciddi tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda bankaların çalışma saatleri 12.00-17.00'a alındı. Bankalar önünde metrelerce kuyruk oluştu. Banka ve PTT şubelerindeki kuyruklarda ne 65 yaş kuralı ne de sosyal mesafeye uyuldu.