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Banka kuyruklarında 65 yaş yasağını deldiler, sosyal mesafeye uymadılar

Çin'den dünyaya yayılan ve ülkemizde de vakalara rastlanan koronavirüs nedeniyle her geçen an ciddi tedbirler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda bankaların çalışma saatleri 12.00-17.00'a alındı. Bankalar önünde metrelerce kuyruk oluştu. Banka ve PTT şubelerindeki kuyruklarda ne 65 yaş kuralı ne de sosyal mesafeye uyuldu.

Giriş Tarihi: 23.03.2020 16:45 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 16:48
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Banka kuyruklarında 65 yaş yasağını deldiler, sosyal mesafeye uymadılar

Corona virüs önlemleri kapsamında bugün itibariyle birçok banka saat 12.00'de mesaiye başladı.

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Banka kuyruklarında 65 yaş yasağını deldiler, sosyal mesafeye uymadılar

Ancak bu uygulamada haberi olmayan çok sayıda vatandaş erken saatlerden itibaren bankalara gitmeye başladı.

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Banka kuyruklarında 65 yaş yasağını deldiler, sosyal mesafeye uymadılar

Mesainin başladığı saat 12.00'ye kadar banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

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Banka kuyruklarında 65 yaş yasağını deldiler, sosyal mesafeye uymadılar

Banka ve PTT şubelerindeki kuyruklarda ne 65 yaş kuralı ne de sosyal mesafeye uyuldu.

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Banka kuyruklarında 65 yaş yasağını deldiler, sosyal mesafeye uymadılar

Parka ve çarşıya çıkan, bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, polisler tarafından uyarıldı.