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Müge Anlı’da araştırılan Özcan Eren cinayetinde flaş gelişme! Ceset parçaları bulunmuştu...

Müge Anlı'da kayıp olarak aranmaya başlanan ancak öldürüldüğü ortaya çıkan Özcan Eren hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Özcan Eren 7 Şubat günü Manisa'nın Soma ilçesinde ortadan kaybolmuş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Özcan Eren'in telefon sinyalinin son görüldüğü yer olan Manisa Sevişler Barajı'nda kesilmiş bir kol bulunmasının ardından gölde araştırma çalışmaları yapılmaya başlanmış ve Eren'in parçalanarak göle atıldığı gerçeği ortaya çıkmıştı. Eren hakkında yapılan arama çalışmaları sürerken Müge Anlı yaşanan flaş gelişmeyi canlı yayında aktardı. İşte Mart Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 23.03.2020 15:28 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 15:30
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Müge Anlı’da araştırılan Özcan Eren cinayetinde flaş gelişme! Ceset parçaları bulunmuştu...

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan 22 yaşındaki Özcan Eren olayında yeni gelişme yaşandı. 7 Şubat günü Manisa'nın Soma ilçesinde kaybolan Özcan Eren'in ailesi oğullarının bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Geçtiğimiz hafta Pazartesi günü yayınlanan bölümde Özcan Eren'in telefon sinyalinin son görüldüğü yer olan Manisa Sevişler Barajı kıyısında kesilmiş insan kolu bulunmuş ve gölde yapılan arama çalışmaları arttırılmıştı.

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Müge Anlı’da araştırılan Özcan Eren cinayetinde flaş gelişme! Ceset parçaları bulunmuştu...

Ekipler tarafından baraj gölünde yapılan araştırmalarda ceset parçalarının Özcan Eren'e ait olduğu kanıtlanmış ve vücut bütünlüğünün sağlanıp nasıl öldürüldüğünün ortaya çıkması için İzmir Emniyeet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar devam etmişti.

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Müge Anlı’da araştırılan Özcan Eren cinayetinde flaş gelişme! Ceset parçaları bulunmuştu...

Müge Anlı 23 Mart Pazartesi günü ekrana gelen canlı yayında 22 yaşındaki Özcan Eren'e ait son parçanın da bulunduğunu açıkladı.

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Müge Anlı’da araştırılan Özcan Eren cinayetinde flaş gelişme! Ceset parçaları bulunmuştu...

Parçalar ölüm nedeninin ortaya çıkarılması ve vücut bütünlüğünün sağlanması amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Müge Anlı’da araştırılan Özcan Eren cinayetinde flaş gelişme! Ceset parçaları bulunmuştu...

EMNİYET YETKİLİLERİ ŞÜPHELİ MEHMET TAHTA İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

Emniyet yetkilileri, şu anda Özcan Eren'i öldürmek suçundan tutuklu bulunan veteriner Mehmet Tahta hakkında yapılacak ihbarlar için çağrıda bulundu.