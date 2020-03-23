Müge Anlı’da araştırılan Özcan Eren cinayetinde flaş gelişme! Ceset parçaları bulunmuştu...

Müge Anlı'da kayıp olarak aranmaya başlanan ancak öldürüldüğü ortaya çıkan Özcan Eren hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Özcan Eren 7 Şubat günü Manisa'nın Soma ilçesinde ortadan kaybolmuş ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Özcan Eren'in telefon sinyalinin son görüldüğü yer olan Manisa Sevişler Barajı'nda kesilmiş bir kol bulunmasının ardından gölde araştırma çalışmaları yapılmaya başlanmış ve Eren'in parçalanarak göle atıldığı gerçeği ortaya çıkmıştı. Eren hakkında yapılan arama çalışmaları sürerken Müge Anlı yaşanan flaş gelişmeyi canlı yayında aktardı. İşte Mart Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri...