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Sıradan bir tavşan deliğinin içinden çıkanlar herkesi şoke etti! 700 yıllık sığınak...

Herkesin tavşan deliği sandı yer öyle bir yer çıktı ki görenler gözlerine inanamadı. Dışarıdan bakıldığında tavşanların açtığı delikler gibi görünüyor olsa da aslında içine girildiğinde dev bir mağara var. Tavşan deliği boyutundaki bu küçük delik 700 yıllı gizli yeraltı sığınağı The Caynton Mağarası'nın girişi.

Giriş Tarihi: 23.03.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 16:59
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Sıradan bir tavşan deliğinin içinden çıkanlar herkesi şoke etti! 700 yıllık sığınak...

Dışarıdan bakıldığında tavşanların açtığı delikler gibi görünüyor olsa da aslında içine girildiğinde dev bir mağara var. Tavşan deliği boyutundaki bu küçük delik 700 yıllık gizli yeraltı sığınağı The Caynton Mağarası'nın girişi.

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Sıradan bir tavşan deliğinin içinden çıkanlar herkesi şoke etti! 700 yıllık sığınak...

Minik bir tavşan deliği gibi görünen delik, aslında beklenmedik bir manzaraya açılan kapı.

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Sıradan bir tavşan deliğinin içinden çıkanlar herkesi şoke etti! 700 yıllık sığınak...

Tıpkı Alice'in sihirli bir harikalar diyarına geçtiği tünel gibi... İşte İngiltere'nin Shropshire kentinde yer alan gizemli mağara The Caynton Mağarası...

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Sıradan bir tavşan deliğinin içinden çıkanlar herkesi şoke etti! 700 yıllık sığınak...
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Sıradan bir tavşan deliğinin içinden çıkanlar herkesi şoke etti! 700 yıllık sığınak...