Sıradan bir tavşan deliğinin içinden çıkanlar herkesi şoke etti! 700 yıllık sığınak...

Herkesin tavşan deliği sandı yer öyle bir yer çıktı ki görenler gözlerine inanamadı. Dışarıdan bakıldığında tavşanların açtığı delikler gibi görünüyor olsa da aslında içine girildiğinde dev bir mağara var. Tavşan deliği boyutundaki bu küçük delik 700 yıllı gizli yeraltı sığınağı The Caynton Mağarası'nın girişi.