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Balkonda otururken bir ışık gördü! Gökten başına "servet" yağdı

Bursa'da Uludağ eteklerinde yaşayan ve evinin balkonunda oturduğu sırada bir ışık gören Mehmet Ali Erkeş, çatıdan gelen büyük gürültüyle irkildi. Ölümden dönen vatandaşın evine gök taşı düştüğü tespit edildi. Erkeş, taşın incelenmesi için araştırma ekibi bekliyor.

İHA
Giriş Tarihi: 17.01.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 09:28
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Balkonda otururken bir ışık gördü! Gökten başına servet yağdı

Ölümden dönen vatandaş servet sahibi oldu.

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Balkonda otururken bir ışık gördü! Gökten başına servet yağdı

Bursa Uludağ'da film gibi bir olay yaşandı.

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Balkonda otururken bir ışık gördü! Gökten başına servet yağdı

Bir köyde yaşayan Mehmet Ali Erkeş'i gece yarısı uyku tutmayınca hava almak için balkona çıktı.

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Balkonda otururken bir ışık gördü! Gökten başına servet yağdı

Gökyüzünü izlediği sırada bir ışık parlaması gördü. Ve o ışık daha da büyümeye başladı birkaç saniye sonra da evinin çatısından gelen büyük bir gürültüyle irkildi.

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Balkonda otururken bir ışık gördü! Gökten başına servet yağdı

Evinin çatısına 7 adet gök taşı düşen Erkeş, taşların incelemesi için araştırma ekibinin gelmesini bekliyor.