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17 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Balkonda otururken bir ışık gördü! Gökten başına "servet" yağdı Balkonda otururken bir ışık gördü! Gökten başına "servet" yağdı
Bursa'da Uludağ eteklerinde yaşayan ve evinin balkonunda oturduğu sırada bir ışık gören Mehmet Ali Erkeş, çatıdan gelen büyük gürültüyle irkildi. Ölümden dönen vatandaşın evine gök taşı düştüğü tespit edildi. Erkeş, taşın incelenmesi için araştırma ekibi bekliyor.
Giriş Tarihi: 17.01.2021 09:24 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 09:28
Ölümden dönen vatandaş servet sahibi oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bursa Uludağ'da film gibi bir olay yaşandı.
Bir köyde yaşayan Mehmet Ali Erkeş'i gece yarısı uyku tutmayınca hava almak için balkona çıktı.
Gökyüzünü izlediği sırada bir ışık parlaması gördü. Ve o ışık daha da büyümeye başladı birkaç saniye sonra da evinin çatısından gelen büyük bir gürültüyle irkildi.
Evinin çatısına 7 adet gök taşı düşen Erkeş, taşların incelemesi için araştırma ekibinin gelmesini bekliyor.