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Balkonda otururken bir ışık gördü! Gökten başına "servet" yağdı

İHA
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Giriş: 17.01.2021 08:51
Güncelleme:17.01.2021 09:24
Bursa'da Uludağ eteklerinde yaşayan ve evinin balkonunda oturduğu sırada bir ışık gören Mehmet Ali Erkeş, çatıdan gelen büyük gürültüyle irkildi. Ölümden dönen vatandaşın evine gök taşı düştüğü tespit edildi. Erkeş, taşın incelenmesi için araştırma ekibi bekliyor.

Bursa'da Uludağ eteklerinde yaşayan ve evinin balkonunda oturduğu sırada bir ışık gören Mehmet Ali Erkeş, çatıdan gelen büyük gürültüyle irkildi. Ölümden dönen vatandaşın evine gök taşı düştüğü tespit edildi. Erkeş, taşın incelenmesi için araştırma ekibi bekliyor.

Balkonda otururken bir ışık gördü! Gökten başına servet yağdı BALKONDA OTURURKEN BİR IŞIK GÖRDÜ! GÖKTEN BAŞINA "SERVET" YAĞDI

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