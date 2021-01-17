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Balkonda otururken bir ışık gördü! Gökten başına "servet" yağdı
Bursa'da Uludağ eteklerinde yaşayan ve evinin balkonunda oturduğu sırada bir ışık gören Mehmet Ali Erkeş, çatıdan gelen büyük gürültüyle irkildi. Ölümden dönen vatandaşın evine gök taşı düştüğü tespit edildi. Erkeş, taşın incelenmesi için araştırma ekibi bekliyor.
Bursa'da Uludağ eteklerinde yaşayan ve evinin balkonunda oturduğu sırada bir ışık gören Mehmet Ali Erkeş, çatıdan gelen büyük gürültüyle irkildi. Ölümden dönen vatandaşın evine gök taşı düştüğü tespit edildi. Erkeş, taşın incelenmesi için araştırma ekibi bekliyor.