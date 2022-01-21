Bahçelievler’de akılalmaz olay! Halterci gibi kaldırdığı varili kamyonete atıp çaldı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir kadının, oto tamircisi önünde bulunan metal varili, adeta bir halterci gibi kaldırıp, kamyonete atarak, çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Kayıtta, kadının plastik çöp kovasını yere boşalttıktan sonra kamyonete fırlatarak çaldığı da yansıyor. İş yeri sahibi hırsız kadından şikayetçi olmadı.