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Bahçelievler’de akılalmaz olay! Halterci gibi kaldırdığı varili kamyonete atıp çaldı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir kadının, oto tamircisi önünde bulunan metal varili, adeta bir halterci gibi kaldırıp, kamyonete atarak, çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Kayıtta, kadının plastik çöp kovasını yere boşalttıktan sonra kamyonete fırlatarak çaldığı da yansıyor. İş yeri sahibi hırsız kadından şikayetçi olmadı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.01.2022 15:30 Güncelleme Tarihi: 21.01.2022 15:55
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Bahçelievler’de akılalmaz olay! Halterci gibi kaldırdığı varili kamyonete atıp çaldı

Olay, 11 Eylül günü sabah sularında İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Zafer Mahallesi'nde yaşandı.

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Bahçelievler’de akılalmaz olay! Halterci gibi kaldırdığı varili kamyonete atıp çaldı

35 KİLOLUK VARİLİ OMUZLADI

Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda; oto tamircisinin önüne bir kamyonet yanaşıyor.

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Bahçelievler’de akılalmaz olay! Halterci gibi kaldırdığı varili kamyonete atıp çaldı

Kamyonetten hızla inen kadın kenarda duran, yaklaşık 35 kilo ağırlığındaki metal varili bir halterci gibi havaya kaldırıp, kamyonete fırlatıyor.

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Bahçelievler’de akılalmaz olay! Halterci gibi kaldırdığı varili kamyonete atıp çaldı

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Kadın aynı yerdeki plastik çöp kovasını yere boşalttıktan sonra kamyonete atıyor.

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Bahçelievler’de akılalmaz olay! Halterci gibi kaldırdığı varili kamyonete atıp çaldı

İş yeri sahibinin olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi.